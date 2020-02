Nog steeds tickets voor ‘Catwalk’ LBR

12 februari 2020

15u14 0 Poperinge Modeshow Catwalk viert zijn vijfde verjaardag op donderdag 19 maart. Dit jaar zijn er honderd tickets meer te koop, na de recordverkoop van vorig jaar.

De vzw Centrummanagement Poperinge organiseert in samenwerking met talrijke handelszaken, sponsors en het evenementenbureau La Strada voor de vijfde keer op rij de modeshow ‘Catwalk’. Vorig jaar was het evenement in enkele minuten uitverkocht. “Na de editie van vorig jaar waren we op zoek naar een grotere locatie. Na onze zoektocht kwamen we uit bij Maeke Blyde, die in oppervlakte net iets meer toeschouwers aankan. Dit jaar zijn er 560 tickets te koop en dat zijn er honderd meer dan vorig jaar”, zegt deskundige lokale economie Florentien Lahoutte. “Op donderdag 19 maart worden 560 dames, en ook enkele heren, er verwacht in zaal Maeke Blyde voor een professionele modeshow met food & drinks en een spetterende afterparty. We hebben goed nieuws, want er zijn nog steeds tickets beschikbaar voor dit unieke evenement.” Een plaatsje reserveren kan via www.catwalkpoperinge.com.