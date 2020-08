Nog lang geen laptop voor iedere West-Vlaamse leerling: “In de Westhoek kregen 4 scholen samen 79 computers. Beschamend weinig.” Laurie Bailliu

22 augustus 2020

11u53 0 Poperinge De urgente vraag naar een laptop voor elke leerling in het secundair onderwijs kwam toen de lockdown de scholen noodgedwongen deed overschakelen op afstandsonderwijs. De vzw Digital for Youth verdeelde uiteindelijk in totaal 11.011 laptops. In totaal werden 18.840 aanvragen ingediend. Heel wat leerlingen moesten het doen zonder laptop. Poperings schepen en Vlaams Parlementslid voor CD&V Loes Vandromme roept minister Weyts op om verdere inspanningen te leveren zodat iedere leerling effectief over een computer zal beschikken.

De vzw Digital for Youth kreeg in het voorjaar de opdracht om zoveel mogelijk computers in te zamelen en gebruiksklaar te maken, om ze daarna te verdelen onder alle Vlaamse secundaire scholen. Kwetsbare leerlingen konden zo geholpen worden. “Het bleek een gigantische operatie die er uiteindelijk voor zorgde dat heel wat leerlingen digitaal afstandsonderwijs konden volgen. Maar we zijn er nog lang niet,” stelt Vlaams parlementslid en onderwijscommissaris Loes Vandromme. “In totaal werden immers 18.840 aanvragen, alleen al voor secundaire scholen, geregistreerd. Nu de start van het schooljaar nadert, blijft de vraag in West-Vlaanderen heel groot. Het aantal verdeelde laptops was er voor de zomervakantie ondermaats waardoor nog vele leerlingen in de kou bleven staan.” Loes Vandromme roept minister Weyts op om verdere inspanningen te leveren zodat iedere leerling effectief over een computer zal beschikken.

Veel scholen, lokale besturen, vzw’s en bedrijven leenden tijdelijk hun infrastructuur uit of zetten plaatselijke projecten op rond het inzamelen van laptops. Deze waren vooral bestemd voor kwetsbare gezinnen die geen computer hadden of gezinnen waarin verschillende kinderen een computer nodig hadden. De vraag bleek veel groter dan het aanbod en waren er ook kritische bedenkingen over het verloop van de verdeling. Digital for Youth lijstte alle vragen op en hanteerde dat overzicht om de laptops te verspreiden. “Er werd voorrang gegeven aan BuSo-scholen en scholen met een hoge OKI-score, dat zijn scholen met in verhouding meer leerlingen uit kansengroepen. Maar verder kreeg wie bovenaan de lijst stond alle gevraagde laptops. Voor wie onderaan de lijst stond, was er niets meer over,” stelt algemeen directeur van het Onze-Lieve-Vrouwe instituut, Poperinge Lieven Delvoye.

79 computer voor de Westhoek

”De klus is dus nog niet geklaard,” stelt Loes Vandromme. Uit cijfers die de minister vrijgaf blijkt immers een grote tegenstrijdigheid tussen de verschillende provincies. “37.5% van alle laptops in het onderwijsproject, werd in de provincie Antwerpen verdeeld. In West-Vlaanderen was dat 9.6%. In totaal werden 1039 laptops geleverd, verdeeld over 38 West-Vlaamse scholen. Meer specifiek in de Westhoek kregen welgeteld 4 scholen samen 79 computers uit dit project,” geeft Loes Vandromme mee.

”Dat is beschamend weinig op een populatie van meer dan 220.000 Westhoekinwoners. Straks kunnen alle leerlingen weer naar school, maar de kans dat er tijdelijk of gedeeltelijk weer zal moeten overgeschakeld worden op afstandsonderwijs, is reëel. De vraag naar een computer voor iedere leerling blijft dus nog altijd even urgent,’” besluit Loes Vandromme. “Het is cruciaal om alle leerlingen mee te krijgen. Een digitale kloof kan leiden tot een sociale kloof.”