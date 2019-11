Nog drie ‘Kuj eki help’n-sessies LBR

06 november 2019

Dit jaar worden nog drie 'Kuj eki help'n-activiteiten georganiseerd in de bibliotheek.

De Kuj eki help’n-activiteit in de bibliotheek, waarbij iedereen eerste hulp bij problemen met zijn smartphone, tablet of pc kan krijgen, vindt dit jaar nog drie keer plaats. Op dinsdag 12 november 2019 van 14 uur tot 16 uur is er een sessie in het Buurtsalon Roesbrugge, Professor Rubbrechtstraat 97a. De tweede laatste sessies vinden plaats in de Poperingse bibliotheek De Letterbeek op dinsdagen 26 november en 17 december 2019 van 9 uur tot 11 uur. Het initiatief bestaat nu ongeveer één jaar en kent veel bijval. Het bibteam streeft ernaar de activiteit telkens op de vierde dinsdag van de maand van 9 uur tot 11 uur te organiseren.