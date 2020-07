Nocturnes en tuinconcert Museumhuis Lucien De Gheus Laurie Bailliu

25 juli 2020

11u29 0 Poperinge Het openingsseizoen van Museumhuis Lucien De Gheus loopt nog tot en met zondag 13 september. In het groot atelier is er een tentoonstelling van sculpturen en schilderijen van Nele Boudry en Brody Neuenschwander, in samenwerking met de Queeste Art.

De openingsuren van het Museumhuis Lucien De Gheus, Westouterstraat 80 in Poperinge, zijn tot en met zondag 13 september als volgt: op zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur. De toegang kost 10 euro, voor leden is de toegang gratis. De inrichting en activiteiten zijn aangepast aan de coronamaatregelen.

In het groot atelier is er tot en met 13 september een tentoonstelling van Nele Boudry en Brody Neuenschwander van sculpturen en schilderijen, in samenwerking met de Queeste Art. Daarnaast zijn er ook nocturnes met een geleid bezoek in het Museumhuis Lucien De Gheus. Op donderdag 23 juli en donderdag 20 augustus om 19 uur. Toegang bedraagt 12 euro en voor leden 4 euro. Vooraf inschrijven via stichting@luciendegheus.be, overschrijving op rekeningnummer BE 05 0689 0008 7275. Na de rondleiding is er tijd voor een gezellige babbel met gratis drink.

Op donderdag 27 augustus om 19 uur staat er een tuinconcert met Alejandro Rivas Cottle en Karl Struyf (Zuid-Amerikaanse muziek) op het programma. De toegang voor het tuinconcert is 15 euro en voor leden 10 euro. Vooraf inschrijven via stichting@luciendegheus.be, overschrijving op rekeningnummer BE 05 0689 0008 7275. Drank en hapjes zijn inbegrepen en worden geserveerd aan tafel.