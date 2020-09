Nieuwe vestiging sport-en voedingscentrum Body in Balance opent dit weekend in Poperinge Laurie Bailliu

09 september 2020

14u44 0 Poperinge De nieuwe vestiging van ‘Body in Balance’ opent komend weekend in Poperinge. Vijf jaar geleden opende Ilse Yde een sport-en voedingscentrum in Wervik, daarna volgde een vestiging in Ieper en nu is dus Poperinge aan de beurt. “We zijn meer dan een sportcentrum en dat zal in Poperinge niet anders zijn.”

Body in Balance is een centrum waar mensen begeleidt worden op vlak van sport en gezonde voeding. Mensen worden geholpen bij het bereiken van hun doelen. In 2015 stampte Ilse Yde het eerste ‘Body in Balance’-filiaal uit de grond in Wervik. Samen met haar echtgenoot Alex bouwde ze twee kleine rijhuizen volledig om tot het sport- en afslankcentrum. “Door te sporten en op mijn voeding te letten ben ik veel afgeslankt. Ik wilde mensen graag motiveren om actief te zijn en met gezonde voeding aan de slag te gaan en daarom heb ik ‘Body in Balance’ opgericht”, vertelt Ilse. Een jaar later opende Ilse een filiaal in Ieper en ondertussen is Poperinge aan de beurt.

“Back to my roots”, lacht Ilse. “Ik ben zelf afkomstig van Krombeke en heb altijd school gelopen in Poperinge en nadien zelfs in Poperinge les gegeven.” De nieuwe vestiging komt in de Goudenhoofdstraat 18 in Poperinge. “Mijn vennoot, Hilde Stragier, kocht dit pand samen met haar man Ward Loyson. Body in Balance zal dit aan hen huren. Deze nieuwe vestiging zal hetzelfde concept hanteren als in de andere locaties. We richten ons vooral op de persoonlijke begeleiding van klanten, zowel op sportief vlak, als op vlak van gezonde voeding. Dat staat echt wel centraal bij ons. Er zal ook een shop aan verbonden zijn.”

EMS-technologie

Hét paradepaardje van elke Body in Balance is de E-fitapparatuur. “De training is veel intenser en sneller dan de klassieke spiertraining, omdat gebruik wordt gemaakt van electromusculaire stimulatie (EMS), waarbij je spieren impulsen krijgen en sneller samentrekken. Tijdens een workout van 20 minuten krijg je zo tot 36.000 spiercontracties. Ideaal voor mensen die niet graag sporten of niet veel tijd hebben dus. Het toestel wordt ook gebruikt in de sportwereld en de medische wereld”, legt Ilse uit. In elke vestiging zijn er ook cardiotoestellen en wordt er ook krachttraining aangeboden. “Daarnaast kunnen mensen ook ‘passief E-fitten’, wat beter is voor wie rugproblemen heeft. Daarbij wordt gewerkt met infraroodwarmte. Tenslotte is er ook nog Hypoxi, dat meestal door vrouwen wordt gebruikt ter bevordering van de bloedcirculatie in de benen.”

Meer dan een sportcentrum

Body in Balance wil meer zijn dan een sportcentrum. “We willen onder andere een oplossing bieden aan mensen die het niet meer goed weten, op gebied van sport, voeding of de beide. Ook willen we de partner zijn voor de mensen die topprestaties wensen neer te zetten op sportief vlak. Iedereen is welkom bij ons en krijgt een persoonlijke aanpak.”

Body in Balance Poperinge opent de deuren op vrijdag 11 september. “Het eerste jaar zal Hilde dit doen, nadien groeien we uit naar een vaste gerant. Hilde is een echte Poperingenaar. Ze was 16 jaar actief als filiaalleidster bij Lidl. Hilde is altijd zeer actief geweest op vlak van sporten, maar had wel steeds een gevecht met haar gewicht. Door te starten bij Body in Balance Ieper had ze ook super goede resultaten en heeft ze de smaak te pakken gekregen. Op vlak van sport en voeding heeft ze haar ook bijgeschoold. Na mijn tweede bevalling in 2019 vroeg ik Hilde om samen met mij te sporten, zodat ik ook altijd een afspraak had. Anders stel je dat toch altijd uit. Onze band groeide en we werden vrienden. Toen ik haar het voorstel deed om als gerant te werken in Poperinge, kwam zij met het voorstel om mee te stappen in de volledige zaak. Ondertussen blijkt dat dit een goede keuze is want 1+1 is 3 bij ons”, zegt Ilse uit. Body in Balance Poperinge ontdekken? Dat kan op zaterdag 12 en zondag 13 september tijdens het coronaproof openingsweekend in de Goudenhoofdstraat 18.