Nieuwe vereniging Fun4Friends organiseert nieuwjaarsfeest voor alleenstaanden: “Vrienden heb je nooit teveel” LBR

01 januari 2020

15u14 3 Poperinge De nieuwe vereniging Fun4Friends wil alleenstaande mensen samenbrengen. Op nieuwjaarsavond organiseerden ze een nieuwjaarsfeest voor alleenstaanden in Poperinge.

Fun4Friends werd opgericht door Sofie Bourgeois (36) en Veerle Gevaert (42). “Alleenstaande mensen of alleenstaande ouders durven soms de stap niet zetten om naar buiten te komen. Daarom hebben we Fun4Friends opgericht”, zeggen Sofie en Veerle. De dames kennen elkaar via het werk. “We zijn allebei alleenstaande moeders en ondervinden dat veel mensen eenzaam zijn. Het is moeilijk om als alleenstaande een sociaal leven op te bouwen. Zeker als je nog maar net alleen bent komen te staan of als vrouw het huishouden draaiende moet houden. Ook mensen die alleen zijn, mogen ook eens denken aan zichzelf en mogen ook genieten, zonder drempelvrees.”

Sofie en Veerle zouden graag evenementen organiseren, voor elk wat wils, voor ieders budget. “Er bestaan reeds activiteiten voor alleenstaanden in de grootsteden zoals bijvoorbeeld Gent. Onze activiteiten willen we graag organiseren in de ruime regio van Poperinge-Ieper. We willen mensen helpen zodat ze niet altijd alleen thuis zitten. Er is zoveel te beleven, we willen de mensen tonen dat alleen zijn niet triest is. Je kan en mag ook alleen gelukkig zijn met veel vrienden. Ons voornaamste doel is gewoon dag mensen zich goed voelen en nieuwe mensen leren kennen. Vrienden heb je nooit teveel.”

Een nieuwjaarsfeest werd op 31 december op poten gezet in Gasthuis Skindles in Poperinge. “Veel alleenstaanden zijn op zo’n dagen, feestdagen, alleen thuis.. Hebben geen zin om zich tussen de koppels te begeven of hebben gewoon geen zin om weg te gaan, omdat ze zich niet begrepen voelen. Daarom hebben we het gewaagd om een oudejaarsavond te organiseren”, zegt Veerle.

“Sofie en ik hadden wel wat ‘schrik’. We wisten dinsdagavond niet aan wat we ons moesten verwachten. Het was ons eerste evenement. We wilden dat iedereen gelukkig was, dat er ambiance was. Daarin zijn we zeer geslaagd. Er waren 48 mensen ingeschreven, mensen kwamen toe en werden door ons beiden ontvangen. Iedereen zocht onmiddellijk een plaatsje in de groep en er was onmiddellijk een warme en familiale sfeer. Ondanks de leeftijdsverschillen vond iedereen zijn weg. We hebben lekker gegeten, iedereen lachtte en er werd veel gedanst. Het was voor ons een geslaagde avond. En we willen zeker iedereen bedanken die erbij was, die ons heeft geholpen, de zaal Skindles in Poperinge. Het is zeker en vast voor herhaling vatbaar en we zijn heel blij dat iedereen met een goed gevoel naar huis is vertrokken.”

De geplande activiteiten van Fun4Friends zijn onder andere een winterwandeling in Heuvelland, een kookworkshop en gin tasting. “Het is wel nog een beetje zoeken voor ons wat mensen graag doen. We proberen iedere doelgroep te bereiken, zowel jong als oud.”