Nieuwe spuitwand in VTI-Poperinge Laurie Bailliu

25 juni 2020

13u47 0 Poperinge In VTI Poperinge werd een nieuwe spuitwand geïnstalleerd voor de afdeling houtbewerking.

“De bloeiende afdeling houtbewerking van het VTI-Poperinge krijgt er een heel stuk infrastructuur bij. In dit kader werd eind juni reeds een gloednieuwe spuitwand geïnstalleerd”, zegt Luk Durnez van VTI Poperinge. “Deze afzuigwand zorgt ervoor dat alle schadelijke stoffen die bij het spuiten vrijkomen, afgezogen worden en geen hinder meer vormen. Grote voordeel is properder lucht in de werkruimte, maar ook dat de uitgaande lucht gezuiverd wordt zodat geen verfdeeltjes meer in het milieu terecht komen.”

De wand is 4 meter breed en 2,5 meter hoog en heeft een zuigcapaciteit tot 20.000 kubieke meter per uur. “De installatie zal toelaten dat de leerlingen hun werkstukken en projecten in optimale omstandigheden kwalitatief zeer mooi kunnen afwerken.”