Nieuwe schrijvers nemen intrek in Huis van de Dichter Laurie Bailliu

16 september 2020

17u37 0 Poperinge Schrijvers Eli Elise Hoopman en Vincent Van Meenen hebben hun intrek genomen in het Huis van de Dichter in Watou. Dat Huis wordt al sinds februari 2018 opengesteld als residentie voor auteurs. Tot begin 2009 was het de woning van Gwij Mandelinck, oprichter, bezieler en organisator van de Poëziezomers van Watou.

De woning dateert uit 1841 en werd zo goed als in haar oorspronkelijke staat bewaard. Het Huis is een residentie waar auteurs die in Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika wonen en werken een week gratis kunnen verblijven. Schrijvers Eli Elise Hoopman (NL) en Vincent Van Meenen verblijven in het Huis van de Dichter tot 18 september. “Ik verwacht de rust en de ruimte om nagenoeg zonder afleiding te werken. Eind augustus ben ik al wezen spieken in het huis van de Dichter. Toen kwamen voormalige residenten voorlezen in de kerk hier”, zegt Eli Elise Hoopman.

Debuutroman

Tijdens haar verblijf werkt ze aan haar debuutroman bij Nijgh & Van Ditmar. Het gaat over een vrouw die haar beste vriendin vermoordt. In de dagen die volgen blikt ze terug op hun vriendschap en hoe het zover heeft kunnen komen. Ze onderzoekt de verschillende vormen van liefde en de grens tussen droom en daad. Ze studeerde Woordkunst aan het conservatorium in Antwerpen. Tijdens haar opleiding won ze de Interuniversitaire Prijs van Leuven met een kort verhaal en werd ze genomineerd voor de NTR Radioprijs met een radiodocumentaire over Arnon Grünberg. Nu studeert ze oude talen en werkt ze bij een bank.

“Ik ben in het verleden naar Kunstenfestival Watou geweest en wist hoe mooi het hier is, mijn familie in Nederland komt uit de Achterhoek en deze streek doet me daar wat aan denken. Tot nu toe voldoet het verblijf aan mijn verwachtingen. Waar ik minder rekening mee had gehouden is de aanwezigheid van de grote dichters hier. Er hangen hier gedichten aan de muren in het dorp en in het huis. De gebrilde koppen van Gwij Mandelinck, Herman de Coninck, Hugo Claus en Rutger Kopland kijken me aan iedere keer als ik de trap af kom. Enerzijds is dat wat intimiderend maar ik probeer het natuurlijk vooral als inspirerend te beschouwen”, zegt Eli Elise.

Lees verder onder de foto.

Geschenk uit de hemel

Ook Vincent Van Meenen verblijft momenteel in het Huis van de Dichter. Hij is is auteur van drie Nederlandstalige romans, uitgegeven bij Nijgh en Van Ditmar: Licht en geluid (2016), Tuin (2017) en We houden zo van Anthi (2019). Daarnaast is hij als theatermaker actief geweest in Athene, Griekenland (2014-2016), en in België (2017-2019). Hij werkt er momenteel aan een boek over West-Vlaanderen. “Mijn ouders verhuisden in mijn kindertijd voortdurend. Zo kwam het dat ik tussen mijn derde en mijn vijfde levensjaar in Waregem woonde, waar ik naar de onthaalmoeder ging, en waar ik ook het zomerklasje volgde. In die tijd werd ik omringd door West-Vlaamse klanken. Die hebben zich in mijn hoofd vastgezet als een mooi lied. Nadat ik mijn laatste boek over Griekenland had geschreven, We houden zo van Anthi (2019), was het tijd om de mosterd te halen dichter bij huis. Wist je dat het West-Vlaams het minst aan taalevolutie onderhevig is? Als er morgen iemand uit het Watou van 1850 hier op het marktplein zou aankomen, de kans is groot dat zij de mensen nog zou begrijpen. Dat is op veel andere plekken ondenkbaar!”, zegt Vincent Van Meenen.

“De huidige peter van het project, Astrid Haerens, liet Eli Elise Hoopman en ik weten dat we konden aanmelden. Als schrijverskoppel is een residentie als die in Watou een geschenk uit de hemel. Het geeft ons de mogelijkheid om de zorgen van alledag achter ons te laten en ons helemaal aan het schrijven over te geven. Tot nog toe verloopt alles heel goed. We hebben al goed geschreven, al een pot mosselen maison gegeten en een fietstocht gemaakt naar het Helleketelbos, verkoeling gezocht in de schaduw en genoten van de zonsondergang in de velden. Onbetaalbaar!”