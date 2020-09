Nieuwe school Lodewijk Makeblijde College heeft buitenklas Laurie Bailliu

14u58 0 Poperinge Op 1 september startte de nieuwe school Lodewijk Makeblijde College (LMC) voor alle derdejaars van de bovenbouwscholen van Bertinus Collectief Poperinge. De school startte onmiddellijk met een primeur: de nieuwe buitenklas.

“In het natuurreservaatje ‘De Vleter’, gelegen achter de parking van de school, kunnen leerlingen in de buitenlucht les volgen. Een terreinstudie voor biologie of aardrijkskunde, een les poëzie van de leraar Nederlands, een klasgesprek... onze nieuwe aanwinst laat het allemaal toe. Zowel leraars als leerlingen zijn er enthousiast over. Bovendien worden we in deze coronatijden gestimuleerd om zoveel mogelijk naar buiten te gaan met onze leerlingen, dus is deze buitenklas helemaal coronaproof”, zegt Tine Vanhoudt van het LMC.

De nieuwe school ging van start met een mooi aantal leerlingen. “We zijn fantastisch goed gestart met 287 leerlingen in het derde jaar Lodewijk Makeblijde College en 85 leraars. De eerste schooldag was een toffe ontdekkingstocht door de school, opgevat als een ‘escapespel’ waarbij de leerlingen hun klasgenoten beter leerden kennen, de campus en de visie van de school ontdekten”, zegt directeur Chris Van Echelpoel.