Nieuwe residentie ‘De Looierij’ vanaf 2020 op Gasthuissite LBR

10 juli 2019

18u13 0 Poperinge Op de site Gasthuisstraat 25-27 komt er binnenkort een modern woonproject met 33 appartementen en een 3-tal duplexen met tuinterras. Daarbij komen er ook nog een 3-tal grotere eenheden met openbare functie. Aan een ondergrondse en bovengrondse parking en fietsenstalling werd ook gedacht.

De afbraakwerken ter hoogte van de Gasthuisstraat 25-27 zijn al even achter de rug. “De site maakt zich op voor de bouw van een nieuwe architecturale parel in de Hoppestad, een modern woonproject met industriële looks, dat onderdak zal bieden aan 33 comfortabele appartementen en een 3-tal duplexen met tuinterras (combinatie wonen – openbaar karakter). Op het gelijkvloers, kant Gasthuisstraat, komen er een 3-tal grotere eenheden met openbare functie. Die laatste zijn omvormbaar tot 1 geheel en nodigen uit tot kantoorruimte, praktijk of winkelruimte”, zegt Pedro Quinten van bouwcoördinatie en bouwadvies B&V Project uit Poperinge. B&V Project treedt als bouwcoördinator op in de ontwikkeling van een nieuwbouwresidentie in de Gasthuisstraat.

Een ondergrondse en bovengrondse parking zal voldoende parkeergelegenheid creëren en ook aan een fietsenstalling met individuele beveiliging werd gedacht. De site zal bestaan uit 3 blokken, enerzijds uitgevend op de Gasthuisstraat, een 2de aansluitend op de Engelstraat en een 3de tussen beide in.

Vlaamse en Spaanse invloeden

Residentie De Looierij wordt gebouwd op gronden met een archeologisch waardevol karakter, meteen de insteek voor de benaming van de Residentie. “‘De Looierij’ ademt geschiedenis. De architectuur wordt een huwelijk tussen Vlaamse en Spaanse invloeden, dat creatief omspringt met een pallet van rode en Spaanse kleurtinten. De karaktervolle muren, opgetrokken in voegloze rode baksteen, gecombineerd met de verlopende topgevels en rode dakoppervlaktes, zullen een tijdloze industriële sfeer uitstralen. Het gebruik van kwalitatieve materialen, de zorg voor privacy op de terrassen en de curieuze lichtinval zullen harmonie, rust en tegelijk ultramoderne wooneenheden creëren. Als eigenaar geniet men straks van toparchitectuur met ruimte voor maximale personalisering in de afwerking/inrichting van elke eenheid”, vertelt de bouwheer.

“Dankzij de uitgekiende prijs-kwaliteit verhouding en de weloverwogen standaarden, ook voor mensen met een fysieke beperking, wordt elk appartement ook als opbrengsteigendom een topper. De keuze voor duurzame materialen, de zin voor ruimtelijkheid en de eigentijdse stijl kronen dit project tot een rendabele investering. Zelfs aan de kleinkinderen werd gedacht door de aanwezigheid van een afgesloten ruimte tussen de gebouwen (enkel toegankelijk van de bewoners)”.

Duurzamere leefomgeving

Burgemeester Christof Dejaegher reageert als volgt: “De plannen voor het project de Looierij zien er veelbelovend uit. Het vormt eigenlijk het sluitstuk van een volledig nieuw stadsdeel. Dankzij dit project kunnen we een nieuwe verbinding maken tussen de Gasthuisstraat enerzijds en de Engelstraat en het Gasthuisplein (parking) anderzijds door middel van een volledig nieuwe straat die met dit project wordt aangelegd, namelijk de Yngelbilkstraat. Poperinge vernieuwt stap per stap in de richting van een duurzamere, klimaatbestendiger leefomgeving.”

Residentie “De Looierij” is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende architecten met tot doel tot een bijzonder geheel te komen. Meer info over dit project kan bekomen worden via de Poperingse vastgoedkantoren Era Domus, Immo Droom, Immo François of Dewaele