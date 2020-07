Nieuwe residenten voor het Huis van de Dichter in Watou Laurie Bailliu

16 juli 2020

18u24 0 Poperinge Sinds februari 2018 wordt het ‘Huis van de Dichter’ opengesteld als schrijfresidentie voor auteurs. Tot begin 2009 was het de woonst van Gwy Mandelinck, oprichter, bezieler en organisator van de ‘Poëziezomers van Watou’. Dit najaar zullen 5 nieuwe residenten in Watou verblijven.

Tot begin 2009 was het ‘Huis van de Dichter’ de woonst van Gwij Mandelinck, oprichter, bezieler en organisator van de ‘Poëziezomers van Watou’. De woning, die dateert uit 1841, werd zo goed als in haar oorspronkelijke staat bewaard. Sinds februari 2018 wordt het ‘Huis van de Dichter’ per jaar, zestien weken lang, opengesteld als schrijfresidentie voor auteurs. Dichter Michaël Vandebril is ondertussen twee jaar lang ambassadeur van het ‘Huis van de Dichter’. Jong bloed zal hem binnenkort aflossen.

Residentie voor auteurs

Het ‘Huis van de Dichter’ is een residentie voor auteurs die in Vlaanderen, Nederland (incl. overzeese gebieden) en Zuid-Afrika wonen en werken. Vzw ‘Huis van de Dichter’ biedt de auteur een gratis verblijf van één week in de woonst. De schrijfresidentie biedt bewust ook kansen aan auteurs met andere roots, auteurs die in co-creatie samenwerken met kunstenaars uit andere disciplines, en auteurs van kinder- en jeugdliteratuur. Daarnaast zijn auteurs uit alle genres welkom, van alle leeftijden, diverse achtergrond, komaf en cultuur.

Activiteiten en lezingen met de schrijfresidenten worden georganiseerd, in samenwerking met Kunstenfestival Watou en VONK & Zonen. Sinds dit werkingsjaar wordt het ‘Huis van de Dichter’ financieel ondersteund door Marnixring vzw.

Nieuwe residenten

Het Huis van de Dichter kan rekenen op vele inzendingen waaruit de selectiecommissie nieuwe residenten moet kiezen. Kathleen Vereecken (BE), Riana Scheepers (Zuid-Afrika), Rinske Kegels (NL), Eli Elise Hoopman (NL) en Vincent Van Meenen (BE) en Pat Donnez (BE) zijn de nieuwe residenten voor het ‘Huis van de Dichter’. Dit najaar zullen deze auteurs in Watou verblijven, om er zich te laten inspireren door het dorp, de streek en de mensen. Dit voorjaar stond het verblijf van Mama’s Open Mic Collectief, Sarah De Mul en Peter Holvoet-Hanssen op de agenda, maar door de coronacrisis kon dit niet doorgaan. Dit najaar zullen ze hun residentie opnemen.

Auteurs met interesse voor een residentie in het ‘Huis van de Dichter’ kunnen via info@huisvandedichter.be, met de vermelding ‘verblijf schrijfresidentie’ in de onderwerpbalk motivatiebrief en hun c.v., zich kandidaat stellen.