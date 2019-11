Nieuwe Poperingse straten: Burgemeester Sansenstraat, Proosdijstraat en Pukelstraatje LBR

18u04 1 Poperinge De Poperingse gemeenteraad keurde drie nieuwe straatnamen goed. Oud-burgemeester Albert Sansen wordt onder andere geëerd met de straatnaam ‘Burgemeester Sansenstraat’. Ook het Pukelstraat en Proosdijstraat behoren tot de nieuwe straatnamen.

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) realiseert een nieuwe verkaveling in de Komstraat. De straatnaam ‘Burgemeester Sansenstraat’ werd hiervoor goedgekeurd. Oud-burgemeester Albert Sansen wordt hierdoor geëerd. Albert Sansen overleed op 14 oktober 2017 op 101-jarige leeftijd. Vanaf 1970 was hij gedurende elf jaar CVP-burgemeester in Poperinge. Hij was ook erevoorzitter van de muziekmaatschappij St.-Cecilia en van KFC Poperinge.

In de Ieperstraat 19-29 en het Rekhof 13-19 zullen appartementen en winkelruimtes met ondergrondse parkeergarage gebouwd worden. In de omgevingsvergunning voor het bouwen van die appartementen en winkelruimtes met ondergrondse parkeergarage is een wandel- en fietsverbinding voorzien vanuit de Ieperstraat naar het Rekhof. De erfdienstbaarheid van publieke doorgang voor de doorgang vanaf de Ieperstraat naar het Rekhof werd goedgekeurd.

Naar aanleiding van de realisatie van het bouwproject Ieperstraat – Rekhof werd voorgesteld om aan de nieuwe straten een naam toe te kennen. Rekening houdend met het advies van het archief werd voorgesteld om aan de achterliggende weg, Vroonhof tot Rekhof, langs de Vleterbeek de naam ‘Proosdijstraat’ te geven. Dit omwille van de proosdij die daar vroeger gelegen was.

Voor de wandel- en fietsverbinding tussen de Ieperstraat en de achterliggende weg werd de naam ‘Pukelstraatje’ voorgesteld. Via deze verbinding werd er vroeger water genomen uit de Vleterbeek. ‘Pukelstraatje’ is de oorspronkelijk naam van deze verbinding. Voor de naamkeuze ‘Pukelstraatje’ werd nog geen advies gegeven en de culturele raad vraagt nog bijkomend advies aan de archivaris in verband met de betekenis. Een definitieve beslissing door de raad zal volgen na openbaar onderzoek en na advies van de culturele raad.