Nieuwe Poperingse frietfabriek opent in 2021 én zal jaarlijks 175.000 ton frieten produceren LBR

04 december 2019

18u53 0 Poperinge Het startschot voor de nieuwe frietfabriek van Aviko werd deze week gegeven. De eerste symbolische paal werd in de grond geheid langs de Nederlandlaan op de industriezone Sappenleen. In september 2021 wordt de nieuwe fabriek in gebruik genomen.

Aviko is één van Europa’s grootste producenten van verse, diepgevroren, gedroogde en specialty aardappelproducten. Een tijdje geleden werd aangekondigd dat er een grootschalige investering in productiecapaciteit zou komen in Poperinge en dat zou zich vertalen in de bouw van een volledig nieuw productiebedrijf voor diepgevroren frites en aardappelvlokken voor markten in West Europa, Azië en Zuid-Amerika. In de Poperingse deelgemeente Proven heeft Aviko al een fabriek Eurofreez’, met circa 2750. “Na evaluatie van de mogelijkheden bleek Poperinge het meest geschikt te zijn voor onze uitbreiding”, zegt Philippe Debruyne, plant manager van Aviko België. “Deze zaak loopt al sinds begin 2010. De vraag werd toen gesteld waar er kon uitgebreid worden. De ligging en het verkeer in Proven bleek geen opportuniteit te zijn. Enkele jaren later werd het bedrijventerrein Sappenleen ontwikkeld en bleek dat een geschikte locatie te zijn. In Proven loopt de samenwerking met Stad Poperinge en buurtbewoners goed en dat willen we ook zo houden.”

Aviko behoort tot de vier grootste aardappelverwerkende producenten ter wereld met activiteiten in meer dan 110 landen en productielocaties in Nederland, Duitsland, België, Zweden, Polen en China. Het bedrijf maakt deel uit van Royal Cosun, een agro-industriële coöperatie en producent van producten en ingrediënten voor voeding, non-food toepassingen en de chemie.

De eerste paal voor de nieuwe fabriek in Poperinge ging deze week de grond in. “Eind september gaan we van start in de nieuwe fabriek. Die zal een een capaciteit van 175.000 ton diepgevroren frieten en 11.000 ton aardappel-vlokken per jaar hebben. Er zal gewerkt worden in een 5 ploegen systeem waarbij gewerkt zal worden met een 100-tal werknemers als de nieuwe fabriek operationeel zal zijn. Vanuit onze fabriek in Proven zullen een 40 à 45-tal werknemers verhuizen naar de fabriek in Proven”, vertelt Philippe Debruyne. “De volledig frietlijn zal van Proven naar Poperinge verhuizen. In Proven zal er ruimte gecreëerd worden om nieuwe specialiteiten te introduceren.”

Solliciteren kan via werkenbijaviko.be.