Nieuwe Pop.Kado-actie: 1.500 Pop.Kado’s met 10 euro extra waarde Laurie Bailliu

29 september 2020

16u00 0 Poperinge Stad Poperinge stopte abrupt de actie waarbij de Pop.Kado’s een extra waarde van 20 euro hadden. “Het ingrijpen was dringend noodzakelijk om budgettaire redenen en daar blijven we bij”, zegt burgemeester Christof Dejeagher (CD&V). Het stadsbestuur ging wel op zoek naar een nieuw project na kritiek van de inwoners. Net voor de eindejaarsaankopen zullen 1.500 Pop.Kado’s van 50 euro, met een extra waarde van 10 euro, te koop aangeboden worden.

Begin juli werden 8.445 Pop.kado’s van 20 euro verdeeld onder de Poperingse gezinnen. Gezinnen konden ook extra Pop.Kado’s van 100 euro aankopen, die dan 120 euro waard waren. In de gemeenteraad van 31 augustus werd beslist dat de Pop.kado’s vanaf 1 september opnieuw met hun gewone waarde zouden verkocht worden.

“Het stadsbestuur bij haar standpunt dat ingrijpen in de Pop.kado – actie dringend noodzakelijk was om budgettaire redenen. Om een succesverhaal voortijdig te stoppen, bestaan er evenwel geen goede methoden. We wilden namelijk ten alle prijze lange wachtrijen vermijden en het was al evenmin aangewezen dat het tekort in enkele dagen nog verder aanzienlijk zou toenemen”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Dit neemt niet weg dat het bestuur wel oren heeft naar de vragen die toen gerezen zijn. We zijn dan ook op zoek gegaan naar een nieuw project om de gevolgen van de beslissing te milderen en tegemoet te komen aan die vragen. De oplossing is gevonden bij het Centrummanagement zelf. Door corona zijn een paar evenementen niet kunnen doorgaan. Die budgetten zijn dan ook niet besteed en wil het Centrummanagement aanwenden om de lokale economie, bovenop de input die er nu al is, naar het jaareinde toe een extra duw in de rug te geven.”

1.500 Pop.kado’s

Het Centrummanagement heeft een nieuwe actie met Pop.kado’s op poten gezet waarbij 1.500 pop.kado’s van 50 euro eind november of begin december, net voor de eindejaarsaankopen, te koop zullen aangeboden worden. “Bovenop die 50 euro eigen inbreng legt het Centrummanagement opnieuw 20% bij, hetzij 10 euro, maar ook nooit meer dan 10 euro. Wie bijvoorbeeld een pop.kado van 75 euro zou kopen ontvangt dezelfde 10 euro). Het budget van deze nieuwe actie blijft gelimiteerd op 15.000 euro. Enkel die mensen die nog geen gebruik gemaakt hebben van de eerste actie komen in aanmerking. Dit wil zeggen dat wie in juli en augustus geen gebruik maakte van de actie kan dit nu wel doen. Daarnaast kan er niet meer dan één pop.kado per persoon verkocht worden. De eerste 100 kandidaat-kopers die op het einde van deze nieuwe actie te laat zullen zijn om nog een pop.kado van 50 euro te kopen, zullen in aanmerking komen voor een tombola, waarbij nog 10 extra pop.kado’s gewonnen kunnen worden. De precieze start van de actie zal ruim vooraf bekend gemaakt worden.”

Het Centrummanagement is nog op zoek naar een systeem om dit op een coronaveilige manier te kunnen organiseren. “Zonder wachtrijen, maar toch voldoende transparant, toegankelijk én controleerbaar. Dit wordt in de eerste weken uitgewerkt.”

Lees verder onder de foto.

Pop.kado cijfers

8.785 gezinnen kregen een Pop.kado van 20 euro met een kostenplaatje van 175.700 euro. Daarvan werden 4.834 bonnen volledig opgebruikt. In de verkooppunten Dienst Toerisme en Bibliotheek werd Pop.kado’s ter waarde van 300.564 euro verkocht. Daarvan wordt er 60.112 euro betaald door de stad. Totale bedrag lokale economie is 360.667 euro. 1.324 unieke personen kochten minstens één Pop.Kado in Toerisme en Bibliotheek. Via de webshop werd 91.700 euro betaald door klant, 20% werd daarbij extra aangeboden door stad (15 800 euro). Totaal bedrag in lokale economie via de webshop is 107.500 euro. 343 unieke personen kochten minstens één Pop.kado via de webshop, 265 gezinnen kochten minstens één bon via de Webshop en 220 mensen kochten het maximum aantal bonnen mogelijk per persoon. De verkoop per factuur was beperkt, dat waren 6 ondernemingen en 2 maal de stad zelf die een aankoop heeft gedaan.