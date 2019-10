Nieuwe gezinswandeling ‘Bergkabouters op de Kemmelberg’ start op nieuwe parking LBR

20 oktober 2019

16u13 3 Poperinge Naast het Warandepark in Kemmel heeft de provincie West-Vlaanderen een nieuwe parking in gebruik genomen. Die vormt meteen het startpunt van de nieuwe gezinswandeling ‘Bergkabouters op de Kemmelberg’.

Op vraag van de gemeente Heuvelland werd naast het Warandepark een nieuwe parking aangelegd met plaats voor 38 wagens. De parking vormt het begin van het kabouterpad ‘Bergkabouters op de Kemmelberg. Levensechte kabouters en dieren wijzen kleuters en kinderen tot 8 jaar de weg. “Recent werd nog bekend gemaakt dat de Kemmelberg als domein van de provincie een heel grote bekendheid geniet maar ook heel wat bezoek mag ontvangen. Dit had zelfs geen onderzoek nodig. Eenieder van ons kent provinciaal domein de Kemmelberg”, zegt gedeputeerde voor natuur en landschap Jurgen Vanlerberghe. “Het aanbod om er op stap te gaan is groot. Naast het feit dat we samen zorgen voor kilometers paden, bos, natuur en vergezichten, onthalen we mensen op verschillende manieren. Vandaag stellen we nog een nieuw product voor. Het kabouterpad ‘Bergkabouters op de Kemmelberg’ met een voorleesboekje en levensechte kabouters en dieren die de weg wijzen. En dit voor gezinnen met kleuters en kinderen tot 8 jaar”, aldus Vanlerberghe.

“De tekeningen zijn van Ann-Elise Lietaert, de verhaallijn werd bedacht door Maaike Monkerhey en de figuren werden gesculpteerd door Koen Vandewalle, alias Carving Koen. Straks gaan we op zoek met enkele kinderen naar het kaboutermeisje die het verhaal vertelt in het boek. Het boekje zal binnenkort verkrijgbaar zijn voor gezinnen om op verkenning te gaan. Deze namiddag kan iedereen al eens proeven van dit pad.” De provincie West-Vlaanderen investeerde 190.000 euro in de aanleg van de parkeerfaciliteiten. Het korte wandeltraject is 3 kilometer langs en buggyvriendelijk. Het langere traject is 4,5 kilometer en daar is het gebruik van buggy’s wat moeilijker.

Vanaf nu kan de nieuwe parking ook gebruikt worden, wanneer op drukke dagen het centrale plein ‘Dries’ niet volstaat. Daarnaast kan die ook dienst doen als randparking voor het provinciedomein Kemmelberg.