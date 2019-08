Nieuwe fiets-Piconfrontantie langs en over de Schreve LBR

19 augustus 2019

15u53 0 Poperinge De Piconroute is al enige tijd een succesformule voor groepen. Om de individuele bezoekers een plezier te doen werd de fiets-Piconfrontatie in het leven geroepen. Het is een fietstocht van 33 kilometer met onderweg verschillende piconproevertjes langs en over de Schreve.

De Piconroute, een arrangement van Redmonds Irish Pub in samenwerking met Toerisme Poperinge, loopt al enige tijd voor groepen. Om tegemoet te komen aan individuele bezoekers komt de fiets-iconfrontatie. “Het is een fietsroute van 30 km langs beide zijden van de Schreve. Onderweg proef je van de schrevementaliteit, de biercultuur en uiteraard van een heerlijke Picon-bière”, zegt Franky Vanacker. “De piconroutes voor groepen zijn een succes, maar we wilden toch ook echt iets doen de individuelen. Daarom dus de fietspiconfrontatie. Je kan de tocht alleen maken of met vrienden en familie. Het is een piconfrontatie voor de individuele genieter alsook voor groepen. Deze piconroute kan je op je eigen tempo en in totale vrijheid bepalen.”

Deze piconroute bevat verschillende haltes waar je van een picon kan nippen. “De lijst van de partners is bijzonder. Er is La Bonne Planche, Hof van Brabant, het Hopmuseum, La Paix, het Vakwerkhuisje, Bart Boeraeve, Helleketel, Bar Bernard, Le Nouveau Saint-Elois, De Lindeboom uit Steenvoorde, Le Centre uit Godewaersvelde en Musée de la Frontière uit Godewaersvelde”, vertelt Franky. “De fietstocht werd ondertussen ingereden en dat is heel goed verlopen in de gekende losse sfeer. Ex-wielrenner Peter Farazijn reed ook mee en wordt peter van de route.

De fietstocht zal te boeken zijn vanaf half september. Inschrijven zal mogelijk zijn aan de balie van het Hopmuseum op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tijdens de openingsuren of via www.piconroutes.com. “Wanneer dit in een teambuildingspakket zit, kan dit ook via www.piconroutes. com.”