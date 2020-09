Nieuwe erfgoedhalte aan de rotonde Krombeekseweg/Noordlaan in Poperinge Laurie Bailliu

11 september 2020

19u22 0 Poperinge Vanaf vrijdagavond 11 september kan je de erfgoedhalte aan de rotonde Krombeekseweg/Noordlaan in Poperinge bekijken. De erfgoedhalte biedt informatie over de hopteelt, de hopast als Poperingse uitvinding, ’t Neerhof, ’t Zweerdhof en de Zweerdhofkapel. Het is een tijdelijke tentoonstelling die sinds 2005 rondtoert. Ze duikt op in het straatbeeld en brengt het verhaal van verdwenen gebouwen, mensen en gebeurtenissen op die plek.

De nieuwe erfgoedhalte biedt informatie over de hopteelt, de hopast als Poperingse uitvinding, ’t Neerhof (onder meer tijdens de Eerste Wereldoorlog), ’t Zweerdhof en de Zweerdhofkapel. De familie Lebbe staat centraal in deze erfgoedhalte. Zij waren eigenaar van ’t Neerhof en ’t Zweerdhof. “De hopast is trouwens een echte Poperingse uitvinding. De familie bouwde in 1895 een volledig nieuwe ast op ‘t Neerhof. Samen met E.H. Alphonse Dejaegher waren de leden van de familie Lebbe vernieuwers in de landbouwtechnieken en in het bijzonder de hoptechnieken. Ze stimuleerden bijvoorbeeld het plaatsen van draadvelden door hiervoor een bank op te richten waarbij hommelboeren een lening konden aangaan. In de erfgoedhalte kun je de evolutie zien van hommelpitten, over staakvelden tot draadvelden. De familie Lebbe kocht op het einde van de 18de eeuw het Talbot House en had er een succesvolle hophandel ?”, zegt Poperings schepen Loes Vandromme (CD&V).

Erfgoedbank

De lokale geschiedenis wordt op de erfgoedhalte tot leven gebracht aan de hand van unieke beelden uit o.a. de erfgoedbank www.westhoekverbeeldt.be, meer dan 70.000 beelden online. In deze erfgoedbank zit bedreigd particulier beeldmateriaal over en uit de Westhoek, dat samen met vrijwilligers wordt opgespoord, bewaard en ontsloten. Er wordt ook een historisch krantenartikel getoond in de erfgoedhalte. De historische krantenartikels kunnen eveneens via de erfgoedbank geraadpleegd worden. “Dit is al de 54ste erfgoedhalte die in de CO7-regio geplaatst wordt. Het nieuwe tekstmateriaal over Poperinge zal begin 2021 online staan, nadat de erfgoedhalte is doorgereisd naar Geluveld voor het herdenkingsjaar van de eerste vrouwelijke burgemeester van België”, zegt voorzitter CO7 en schepen van Cultuur in Zonnebeke, Ingrid Vandepitte (#TEAM8980).

“Oorspronkelijk was voorzien om gelijktijdig met de inhuldiging van deze erfgoedhalte de gerestaureerde Hopast van ’t Neerhof officieel te openen. Deze officiële opening wordt uitgesteld naar 2021. Op Open Monumentendag, zondag 13 september 2020, worden er wel vijf rondleidingen voorzien in de Hopast van ’t Neerhof. Deze zijn allemaal al volzet. Maaike Monkerhey zal er ook aanwezig zijn met haar nieuw boek ‘Bellenhof’.” Je kan deze erfgoedhalte bezichtigen tot begin 2021.