Nieuwe dieren vinden onderdak in De Zonnegloed

23 augustus 2019

15u02 0 Poperinge Deze week zijn er verschillende nieuwe dieren aangekomen in De Zonnegloed. Een koningspyhton, een blauwvoorhoofdamazone en nog enkele andere dieren werden gered en krijgen nu onderdak in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren.

“Van de lopende rescues zijn onder andere een boa constrictor, een baardagaam, een Afrikaanse sporenschildpad, een koningspyhton, een blauwvoorhoofdamazone en een Chinese muntjak aangekomen bij ons”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert. “Deze dieren krijgen nu een mooi plaatsje tussen de andere dieren op ons domein. De boa constrictor ‘Nagini’ en de Afrikaanse sporenschildpad ‘Nitro’ zijn een van de zovele slangen en schildpadden die door particulieren worden gehouden, maar die de zorg voor de diertjes niet aankunnen. De dieren worden door de particulieren zelf binnengebracht bij een opvangcentrum of worden opgevangen nadat ze gedumpt werden en door andere mensen gevonden”, zegt Karel.

Het Agentschap voor Natuur en Bos vangen regelmatig invasieve soorten dieren in verschillende bossen. “Invasieve soorten zijn bijvoorbeeld wasberen, neusberen, muntjakken, grijze eekhorens, … Dat zijn dieren die daar helemaal niet thuishoren en een bedreiging kunnen vormen voor de inheemse dieren. We vingen in het verleden al af en toe dergelijke dieren op. Ze worden gehouden als huisdieren en ontsnappen of muntjakken worden gekweekt en dan vrijgelaten om op te jagen.

Voor poema Conco, enkele luipaarden en leeuwen Zazu en Aissa loopt de reddingsactie nog. Reddingen die De Zonnegloed in de toekomst nog willen doen, kunnen gevolgd worden via www.dezonnegloed.be/nl/help-mee.