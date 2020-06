Nieuwe concertreeks ‘Luisteren toegestaan’ in Talbot House en Poperings stadspark Laurie Bailliu

19 juni 2020

15u28 0 Poperinge Deze zomer pakt Stad Poperinge uit met een nieuwe concertreeks ‘Luisteren toegestaan’. De concerten vinden plaats in de tuin van het Talbot House en in het Burggraaf Frimoutpark.

“Handjes geven mag niet, sociale bubbels vermengen of samen dansen ook niet, maar luisteren is toegestaan. In juli en augustus kan het publiek in een coronaveilige omgeving genieten van acht concerten op acht donderdagen op vier verschillende locaties”, zo klinkt het bij Stad Poperinge. “De traditionele Parkconcerten in het Burggraaf Frimoutpark worden met een jaartje uitgesteld. Poperinge ging op zoek naar en vond een alternatief in een nieuwe concertreeks ‘Luisteren toegestaan’. Wie een concert wil bijwonen, moet zich verplicht vooraf inschrijven met zijn of haar sociale bubbel. De plaatsen zijn beperkt tot maximum 100 personen per avond. De prijs geeft je toegang tot het concert, maar omvat ook telkens drank en eten. Elke sociale bubbel krijgt een tafeltje toegewezen om er samen een gezellige, coronaveilige muzikale avond van te maken.”

De eerste drie ‘Luisteren toegestaan’-concerten zijn gekend. De reeks start met twee concerten in de tuin van het Talbot House, op 9 juli om 20.30 uur met ‘Vos en Wezel’. Op 16 juli om 20.30 uur komt van ‘Vue Sur Mer’ langs. Elk concert kost 20 euro, inclusief streekbier en keuze uit hapjes van foodtrucks. Achteraf voorziet het Talbot House een bar, enkel met bediening aan tafel. Op 23 juli om 20.30 uur staat ‘Panienki’ in het Burggraaf Frimoutpark. De prijs voor dit concert is 15 euro, inclusief twee drankjes en een mandje vol streeklekkers. Tickets zijn te koop, enkel via de online webshop van Stad Poperinge. In de loop van juli en augustus worden de namen voor de vijf volgende concerten bekendgemaakt. De data zijn: 23 en 30 juli en 6, 13, 20 en 27 augustus.