Nieuwe bomen in de Komstraat

17 januari 2020

16u22 0 Poperinge In de Komstraat, tussen Paardenmarkt en Switch Road, worden de bomen vervangen door nieuwe. Op 22 en 23 januari worden de bomen gerooid.

De bomen in de Komstraat, tussen Paardenmarkt en Switch Road, zijn Valse Christusdoorn. Ze worden vervangen door nieuwe bomen Liquidambar ‘Slender Silhouette. De bestaande bomen, die niet groeien zoals het hoort en zich niet laten snoeien zoals het hoort, worden op 22 en 23 januari gerooid. Er zal hierdoor plaatselijk hinder zijn. Op die dagen zal er een parkeerverbod zijn in de buurt van de bomen en wordt de straat even afgesloten.