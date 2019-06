Nieuwe bomen in Brennepark voor ‘Opvolging verzekerd’ tijdens Kunstenfestival Watou LBR

27 juni 2019

17u14 0 Poperinge Het Kunstenfestival verwelkomt vanaf 29 juni de kunstliefhebbers in Watou. De 39ste editie van het kunstenfestival geeft aanleiding voor een volgende etappe in het project van kunstenaar en fotograaf Roel Jacobs. In het Brennepark in Watou plant hij de bijna uitgestorven in het land, zwarte populier. De planting in Watou moet deze populier terug een toekomst geven in de Westhoek.

Kunstenaar en fotograaf Roel Jacobs plaatste in mei 2011 zijn beeldhouwwerk Cornerstone in het gras van het Middelheimmuseum in Antwerpen. Het beeld werd toen geplant. Het project Monumental Trees zette hij in 2009 op papier. De eerste concrete uitwerking kreeg het project met de planting van de Japanse notenboom in een artistieke omgeving. ‘Een boom is op zichzelf een monument’, klonk het uitgangspunt. Bomen zijn voor Jacobs net als kathedralen.

Roel Jacobs zijn langlopende project wil bomen (terug) dat monumentale, tijdloze en centrale statuut geven. De 39ste editie van het kunstenfestival gaf Jacobs de aanleiding voor een volgende etappe in het project. In het Brennepark in Watou heeft Roel Jacobs een Populus nigra, een zwarte populier, gepland. Dat deed hij samen met intendant Jan Moeyaert en enkele medewerkers. De populier is bijna uitgestorven in de streek en in het land. Langs de Poperingevaart werden nog enkele authentieke exemplaren gedetecteerd. De planting in Watou moet de indrukwekkende populier terug een toekomst geven in de Westhoek. Het Brennepark dat in een overstromingsgebied ligt, leent zich voor de voortplanting ervan. ‘Opvolging verzekerd’ is de gedecideerde benaming van de derde Monumental Tree-creatie.