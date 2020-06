Nieuwe bezoekregeling bij Huize Proventier Laurie Bailliu

09 juni 2020

16u38 0 Poperinge Met ingang van 10 juni 2020 gaat Huize Proventier van start met een nieuwe bezoekregeling. Kamerbezoek en bezoek in de buitenlucht op de Proventiersite is mogelijk.

“In de buitenlucht op de Proventiersite kan elke vorm van bezoek plaatsvinden, bijvoorbeeld een wandeling rond de tuin. Hier volstaat een stoffen mondmasker. Wandelingen buiten de Proventiersite worden momenteel nog niet toegestaan. Daarvoor is het nog even wachten op aangekondigde onderrichtingen van de overheid”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen). Ook bezoek op de kamer is mogelijk zonder afspraak en dat 7 dagen op 7, van 13.30 uur tot 16.30 uur met maximaal 2 personen tegelijkertijd. “De bezoekers komen voor alle afdelingen binnen via de hoofdingang en de bezoekjes blijven best beperkt tot 1 uur. De babbelboxbezoeken en de raambezoeken op afspraak worden afgeschaft.”

Als je iemand gaat bezoeken moet je een chirurgisch mondmasker dragen. Bezoekers ontsmetten meteen de handen alvorens zich naar de afdeling te begeven. Wie over geen dergelijk masker beschikt, kan er zich eentje aanschaffen in het woonzorgcentrum (1 euro). “Breng een langwerpige envelop mee waarin je het masker kan bewaren voor een volgende bezoek. De praktische richtlijnen rond het bezoek liggen beschikbaar aan het onthaal van Huize Proventier. “Het bezoek wordt op de afdeling geregistreerd omwille van eventueel contactonderzoek. De bezoekers mogen zich niet in de leefruimtes begeven. Tijdens een bezoek mag maar één bewoner bezocht worden. De cafetaria blijft voorlopig gesloten.”