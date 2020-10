Nieuwe bezoekersbeleving ‘Tubby’s Story Tablets Mark II’ in Talbot House Laurie Bailliu

08 oktober 2020

07u07 0 Poperinge De verplichte sluiting door de coronacrisis liet Talbot House bijna kopje onder gaan, maar door een succesvolle crowdfunding en acties zoals die van oorlogsveteraan George Sutherland staat de soldatenclub in Poperinge uit ‘14-’18 er nog steeds. Het Talbot House blijft niet bij de pakken zitten en lanceert een volledig nieuwe bezoekersbeleving ‘Tubby’s Story Tablets Mark II’. De Poperingse Schot George Sutherland ontvangt op 16 oktober zijn ereburgerschap op het Stadhuis van Poperinge.

“De lockdown kwam er voor ons net na een serieuze investering. Er werd flink wat geld gepompt in een nieuwe permanente tentoonstelling in de voormalige Concert Hall. Die verplichte sluiting sloeg ongenadig toe in de club”, zegt Simon Louagie, manager Talbot House in Poperinge. Talbot House is een Britse soldatenclub uit de Eerste Wereldoorlog en ondertussen een vaste waarde in het Poperingse straatbeeld. “In maart, tijdens de verplichte sluiting, zag het ernaar uit dat we in september failliet zouden zijn. Een crowdfunding bleek onze redding te zijn en daarbij werd al meer dan 130.000 euro ingezameld, uiteraard ook mede dankzij de hulp van WOII-veteraan George Sutherland die afgelopen mei zijn #WalkwithGeorge deed.”

Het levend museum pakt een half jaar later uit met een nieuwe bezoekersbeleving in het historisch huis. “De inhoud werd volledig in huis gemaakt, voor de technologie werd samengewerkt met onze lokale partner VIPC. Dit alles voor een bijzonder laag budget, zoals het een zelfstandige vzw in coronatijden beaamt. Bezoekers kunnen met een van onze Tubby’s Story Tablets een QR-code scannen waarmee ze filmpjes en andere info over een bepaalde ruimte kunnen oproepen. Zo krijgen ze een virtueel gidsbeurt door Tubby zelf door middel van quotes, veteranen en een van onze vertellers. Ze krijgen originele foto’s te zien van de ruimte waarin ze zich bevinden en we brengen de sfeer terug tot leven. In totaal bieden we ruim 30 minuten aan filmpjes aan in twee talen. De ‘story tablets’ worden sinds deze week succesvol getest en gaan later deze week in roulatie. Deze ommezwaai werd op korte termijn gerealiseerd om onze bezoekers de kans te bieden om de verhalen van Talbot House te ontdekken.”

Ereburgerschap

In de Poperingse gemeenteraad werd in september besloten dat de oorlogsveteraan George Sutherland zal aangesteld worden als ereburger van Poperinge. “De ondertussen wereldberoemde Poperingse Talbotousians zal op 16 oktober zijn ereburgerschap ontvangen op het Poperingse stadhuis. Nadien volgt nog een optocht naar Talbot House waar hij door een 60-tal Schotten in de bloemetjes zal gezet worden.