Nieuwe begraafplaats voor Watou Joyce Mesdag

02 november 2019

In Watou, op het einde van de Kapelaanstraat, werd vanmorgen de nieuwe begraafplaats ingehuldigd. De bestaande begraafplaats was te klein geworden, en dus moest uitgekeken worden naar een nieuwe locatie. De kostprijs voor de aanleg van de nieuwe begraafplaats bedraagt ruim 147.000 euro. Blikvanger is een centraal gelegen afscheids plaats, vlak naast de strooiweide.

