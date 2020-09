Nieuwe adem voor cultuur in Poperinge: “Durf iets te organiseren” Laurie Bailliu

16 september 2020

15u34 0 Poperinge De dienst cultuur gaf samen met de culturele raad van de stad Poperinge meer tekst en uitleg bij de heropstart van het socioculturele leven. ‘Samen cultuur organiseren’ is de boodschap. Op een infosessie werden alle Poperingse verenigingen uitgenodigd. De grote zaal van jeugdcentrum De Kouter wordt de komende weken omgetoverd tot podiumzaal, zodat het Poperingse cultuurseizoen kan starten met een nieuwe adem op 23 september.

Het organiseren van socioculturele activiteiten, van theatervoorstellingen tot vorming, is tegenwoordig geen evidentie. De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus stellen organisatoren voor heel wat uitdagingen. Stad Poperinge wil hierin de Poperingse verenigingen ondersteunen en nodigde hen uit op een infosessie. “De boodschap is dat er veel kan, en mag, mits het naleven van de richtlijnen, en dat de verenigingen geen schrik moeten hebben om activiteiten te organiseren. Organiseer iets. Durf iets te doen, maar vergeet de maatregelen niet”, zegt schepen van Cultuur, Loes Vandromme (CD&V).

Durf organiseren

“De stad heeft de voorbije maanden verschillende inspanningen gedaan voor het ondersteunen van alle verenigingen. In juni konden de Poperingse verenigingen intekenen op het aanbod van een ‘coronapakket’. Het pakket had als doel om de verenigingen op weg te zetten bij het organiseren van activiteiten. Het bevatte handgel, ontsmettingsproduct, papieren doekjes en tape om markeringen aan te brengen. 64 van de 103 socioculturele verenigingen haalden een dergelijk pakket op”, vertelt schepen Vandromme. “De uitleendienst zelf is uitgebreid met onder andere plexischermen, ontsmettingszuilen en signalisatieborden. Verenigingen en organistoren kunnen ook altijd bij de cultuurdienst zelf terecht voor advies”, vult Matthias Breyne, dienst Cultuur.

De Poperingse verenigingen werden overstelpt met informatie en richtlijnen. “We staan al 6 maanden stil, nog eens 6 maanden stilstaan kunnen we niet. Er zijn algemene richtlijnen voor activiteiten en daarnaast zijn er ook specifieke richtlijnen voor toneel spelen, koren/zingen, blaasinstrumenten … ”, aldus Kevin White, coördinator Integrale Veiligheid & Noodplanning.

Lees verder onder de foto.

Beleidscoördinator Vrije Tijd én voorzitter Stemband Hopchora, Bart Wemaere, getuigde over hun heropstart: “Het zijn zware maanden geweest, maar het werd ook een boeiende periode. Koren werden zwaar getroffen door de maatregelen. Er moet 2 meter afstand gehouden worden, altijd een mondmasker … In de maanden van stilte hebben we er wel voor gezorgd dat de leden ons niet vergaten en dat ze wisten dat we aan hen dachten. Begin september zijn we opnieuw beginnen zingen met een draaiboek, risico-analyse en een gedragscode bij de hand.”

Cultuurseizoen 2020-2021

De ticketverkoop van het nieuwe cultuurseizoen is van start gegaan op woensdag 2 september. “Het programma is een mix van humor, theater, muziek, cabaret, lezing en film, voor jonger en voor ouder. Om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor zowel publiek, artiesten als medewerkers, verlaat de dienst cultuur tijdelijk zijn vaste stek in CC Ghybe en wordt JC De Kouter het nieuwe cultuurhuis van Poperinge. De zaal wordt volledig omgetoverd met een podiumvloer, gezellige tafeltjes en een getrapte tribune waar iedereen in zijn of haar sociale bubbel kan genieten van de voorstellingen. Net als CC Ghybe zal de tijdelijke zaal ook ter beschikking staan van de Poperingse verenigingen. Zo plannen de toneelverenigingen hun jaarlijkse productie in de nieuwe zaal”, zegt schepen Vandromme.