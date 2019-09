Nieuwbouwprojecten in nieuwe verkaveling Henri Permekeplein ingehuldigd Christophe Maertens

06 september 2019

14u23 0 Poperinge In een nieuwe verkaveling op Henri Permekeplein in Poperinge heeft bouwmaatschappij De Mandel zeventien woning gerealiseerd, verspreid over twee projecten. “De maatschappij bouwde een rij van zeven huurwoningen en vlakbij in de verkaveling nog eens zes huurwoningen en vier huurappartementen.”

“Architect Eddy Demeyere uit Ieper heeft de zeven huurwoningen ontworpen met een sobere, stijlvolle en hedendaagse uitstraling”, zegt directeur Stefanie Vandenabeele. “De afwisselende speelse architectuur geeft het gevoel van een gebouw waar graag in vertoefd wordt. De huurwoningen hebben drie slaapkamers en beschikken over een carport aan de voorgevel. Bovendien hebben ze een zongerichte tuin.”

Voor de zes huurwoningen en vier huurappartementen werd Spoor 9 architecten uit Poperinge aangesteld. “Zowel de appartementen als de woningen hebben twee slaapkamers en een ruime garage in de zuidgerichte tuin. Bij de huurappartementen is er een zuidgericht terras en kunnen de fietsen in een gemeenschappelijke fietsenberging geplaatst worden.”

Voor beide projecten werd bouwonderneming Damman nv uit Deerlijk aangesteld als hoofdaannemer. Op 20 februari 2018 werd gestart met de bouwwerken en beide projecten werden in mei opgeleverd.

De infrastructuurwerken en omgevingswerken werden door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen gesubsidieerd en toegewezen aan aannemer Penninck uit Roeselare. Studiebureau Cnockaert stond in voor het ontwerp en opvolging van de werken.