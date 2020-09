Nieuw programma voor Filmmozaïek Laurie Bailliu

23 september 2020

16u41 0 Poperinge Filmmozaïek staat voor het dicht bij huis genieten van goede films. Acht Poperingse verenigingen stellen tien unieke films voor. Het najaarsprogramma van Filmmozaïek gaat van start op donderdag 24 september.

Het Willemfonds bijt de spits af op donderdag 24 september met de film ‘Loving Vincent’. Later in het seizoen vertonen zij ook de film ‘Girl’ op dinsdag 22 december. De muziekdocumentaire ‘Walking in the Opposite Direction’ is de keuze van WatouDou en wordt getoond op dinsdag 6 oktober. Een andere muzikale film ‘Bohemian Rhapsody’ werd gekozen door de Sint-Stanislasspeelschaar en staat op donderdag 22 oktober op de agenda.

Voor kinderen en families is er keuze uit drie films. De Kinderbrouwerij vertoont op zondag 25 oktober de unieke animatiefilm ‘Marona’. De Gezinsbond Poperinge koos voor ‘Shaun het Schaap: Het Ruimteschaap’ op dinsdag 3 november. In de kerstvakantie vertoont de Gezinsbond Roesbrugge-Haringe-Beveren ‘Niko 2: Een Nieuw Avontuur’ op woensdag 23 december. Op het programma staat ook: de komische avonturenfilm ‘The Peanut Butter Falcon’ op dinsdag 8 december (gekozen door Liberale Vrouwen), de zwarte komedie ‘Men & Chicken’ op vrijdag 11 december (gekozen door De Kinderbrouwerij) en de wereldfilm ‘Capharnaüm’ op dinsdag 15 december (gekozen door de Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking).

Het is verplicht om vooraf in te schrijven via cultuur@poperinge.be, door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het betalen van de toegang gebeurt de avond zelf. Een mondmasker is verplicht. Het volledige programma en alle praktische informatie kan je nalezen op www.poperinge.be/filmmozaiek.