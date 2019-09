Nieuw grensoverschrijdend project ‘Ruralité’ wil toeristische ondernemers stimuleren LBR

23 september 2019

15u49 0 Poperinge Het provinciebedrijf Westtoer heeft het project ‘Ruralité’ voorgesteld en wil de streekgebonden toeristische ondernemers stimuleren om een innovatief aanbod te ontwikkelen. Het is een nieuw grensoverschrijdend project in de Westhoek met Waalse en Frans-Vlaamse partners.

Het Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen project Ruralité zal in de Westhoek en in Frans-Vlaanderen volop inzetten op streekproducten in een nieuw jasje, innovatief ruraal ondernemerschap en grensverleggende toeristische ervaringen. Het project loopt van 2019 tot 2022. Het budget bedraagt 1.880.000 euro waarvan 50 procent afkomstig is van Interreg, de andere 50 procent wordt gefinancierd door de vijf participerende partners.

Ruralité wil door de combinatie van ruraal en innovatief ondernemerschap ook de regionale economie stimuleren. “Het project kan de toeristische aantrekking stimuleren in deze grensstreek. Zowel hoeveproducenten als logiesuitbaters en private spelers krijgen de kans om nieuwe innovatieve ideeën te introduceren. Specifieke accenten kunnen sterke impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan het atelier van een glasblazer waar je als fietser kan stoppen om even te verpozen”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Streekproducten en ‘korte keten’ zijn een belangrijk onderdeel van het nieuwe project. “Experts en designers zullen samen met de ondernemers aandacht besteden aan de commercialisatie van streekproducten. Lokale chefs worden gestimuleerd om streekproducten te gebruiken. Via de Westtoer-actie ‘Chef, we dagen u uit’ maken ze kennis met producten uit de streek en worden ze uitgedaagd om originele recepten uit te werken. Tegelijk zet Ruralité hen ertoe aan om na te denken over het imago en de profilering van hun zaak.” In het voorjaar van 2020 volgen er oproepen aan de ondernemers en kunnen ze meer informatie ontvangen over alle mogelijkheden en krijgen ze een overzicht van de data van de opleidingen. Het toeristisch aanbod in de streek wil het project ook aanpakken en verbeteren. Centraal staan beleving en een sterke link met de natuur, het landschap en de lokale smaken in de landelijke regio.

Het project werd in Roesbrugge voorgesteld bij Stefans Pottery uit de Lindestraat. Deze zaak is volgens Westtoer een mooi voorbeeld van ruraal innovatief ondernemerschap. “Zaakvoerder Stefaan heeft er een atelier waar hij potten bakt, tentoonstelt en verkoopt. Daarnaast organiseert hij er ook workshops ambachtelijk pottenbakken. Je kan als passant eenmalig zo’n workshop volgen en je kan er ook terecht als cursist voor meerdere lessen. Tot slot kunnen wandelaars en fietsers er ook terecht om even uit te rusten, iets te drinken, iets zoet te eten, om gebruik te maken van de picknickbank buiten.. Naast potten bakken, doet Stefaan dus nog een aantal andere dingen om z’n pottery aantrekkelijker te maken voor mensen van buitenaf. Het is meer dan enkel een atelier waar je z’n werk kan kopen. En de locatie is bovendien erg mooi en prachtig verbonden met de natuur”, klinkt het bij Westtoer.

Ruralité is een partnership tussen toeristische organisaties uit België (Westtoer en La Maison du Tourisme de la Wallonië-Picarde) en Frankrijk (la Communauté de Communes de Flandre-Intérieure, la Communauté de Communes des Hauts-de-Flandre en Pas-de-Calais Tourisme).