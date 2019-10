Nieuw bufferbekken en verbindingsgracht in Reningelst LBR

02 oktober 2019

15u18 0 Poperinge De vernieuwing van de doortocht in Reningelst zal voor een bufferbekken in de Heuvellandseweg en een verbindingsgracht tussen de Nedergraafstraat en de Heuvellandseweg voor de buffering van het regenwater afkomstig van de Nedergraafstraat zorgen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer kreeg ook een stedenbouwkundige vergunning voor de uitvoering van wegenis- en rioleringswerken aan de gewestwegen Baljuwstraat, Reningelstplein, Zevekotestraat, Clyttesteenweg, Heuvellandseweg en Lokerseweg en de gemeentewegen Nedergraafstraat, Bettedreef, Neerhofstraat, Pastoorstraat en Kriekstraat.

“De aankoop van de grond voor buffer- en waterbekken was in de eerste plannen niet aanwezig. Het is een verplichte Vlaamse regelgeving die hier werd toegepast, maar dat gebeurde op een onzorgvuldige manier”, vindt gemeenteraadslid Danny Lefebvre (Open VLD). “Het is onjuist dat ze op de gekozen locatie een verbindingsgracht en bufferbekken gaan plaatsen, wanneer het waterprobleem zich op een andere plaats voordoet. De problemen op enkele cruciale punten zullen niet opgelost zijn.”

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Het zou denk ik nuttig zijn als we samen eens een cursus gaan volgen over de afstroom van water. In uw voorstel ga je gewoon een extra gracht leggen. U buffert niets. U vangt gewoon op. Het kruispunt van de Nedergraafstraat komt onder water, omdat het niet vlot genoeg weg kan. Dat ga niet je oplossen met een gracht onder de Baljuwstraat. Een extra gracht in open profiel kan nooit geen kwaad.”

Ook in het kader van de vernieuwing van de doortocht Reningelst werd de grondinnemingsplannen, de verkoopbeloften en de overeenkomsten van pachtvergoeding goed voor de aankoop van gronden in de Nedergraafstraat en de Heuvellandseweg goedgekeurd.