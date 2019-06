Nauwere samenwerking tussen OCMW Poperinge, ziekenfondsen en centrum algemeen welzijnswerk LBR

26 juni 2019

Het OCMW van Poperinge gaat in de toekomst nauwer samenwerken met de mutualiteiten en het centrum algemeen welzijnswerk (CAW). Op die manier wil men een breed onthaal creëren die de dienstverlening moet maximaliseren en onderbescherming van bepaalde inwoners nog meer moet tegengaan.

Door nauwer te gaan samenwerken met de sociale diensten van de mutualiteiten en het CAW wil het OCMW van Poperinge, samen met andere OCMW’s in de Westhoek, een geïntegreerd breed onthaal creëren. Schepen voor sociale zaken Bryan Vanderhaeghe verwacht veel van het project. “We kennen in Poperinge een sterke vergrijzing en een stijgende zorgvraag bij zieken, gehandicapten en bejaarden. Heel vaak zitten deze mensen met vragen over waar ze het best terecht kunnen voor een bepaalde dienstverlening. Dit kan zowel materiële, psychologische, juridische of zorg gerelateerde hulp zijn. Met het breed onthaal hebben we de ambitie om de toegankelijkheid van hulp voor de burger te verhogen. Het moet een adviespunt zijn dat zoekt naar juiste antwoorden op vragen van zorgbehoevende in hun zoektocht naar hulp. Ook kan men helpen bij mensen die zich zorgen maken over mensen in hun wijk of buurt”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen).

Het niet zo dat er een nieuwe fysiek loket ontstaat, maar het gaat om een samenwerking van verschillende diensten. “ De bedoeling is dat medewerkers van de verschillende partners makkelijker met elkaar kunnen in contact komen. De psychosociale hulp van het CAW is heel vaak welkom bij een zieke die zich aanmeldt bij de mutualiteit. En de sociale dienst van ons OCMW kan de zieke belangrijke informatie bezorgen over bepaalde rechten. Op die manier maximaliseren we onze dienstverlening en gaan we onderbescherming van bepaalde burgers tegen.”