Najaar Filmmozaïek: dichtbij genieten van goede films

03 september 2019

18u19 0 Poperinge Het initiatief ‘Filmmozaïek’ is een samenwerking van Stad Poperinge met lokale verenigingen en organisaties om dicht bij huis van goede films te kunnen genieten. Het najaarsprogramma gaat van start op vrijdag 20 september.

Voor het gezin, kinderen of voor de muziekliefhebber. Belgisch of internationaal. Humor, romantiek of drama. Voor elk wat wils. Het nieuwe programma bevat 13 films en 1 documentaire. De voorstellingen vinden plaats in het najaar in CC Ghybe (Poperinge), De Kinderbrouwerij (Reningelst) of OC Karel De Blauwer (Roesbrugge). Volwassenen betalen 5 euro, kinderen 2,5 euro. Kinderen die een film van de Gezinsbond bijwonen en lid zijn, betalen 1,5 euro. In elke prijs zit een gratis hapje of drankje inbegrepen. Filmmozaïek is een UiTPAS-acitiviteit. Je kan een puntje sparen én per programma voor 1 vertoning 10 punten ruilen voor gratis toegang. Meer info: www.poperinge.be/filmmozaiek