Nacht van de duisternis in Galgebossen LBR

04 oktober 2019

15u43 0 Poperinge De nacht van de duisternis wordt op zaterdag 12 oktober in de kijker gezet door Natuurpunt Poperinge-Vleteren.

“We verzamelen om 19 uur aan de parking van het galgebossen langs de Gasthuisstraat in Elverdinge, nabij café De vuile Seule. Tijdens de nacht van de duisternis nodigen we je uit om de sfeer en de schoonheid op te snuiven van een nachtelijk bosreservaat. Tijdens deze wandeling heb je een andere kijk op het gebied en zijn nachtelijke bewoners. Eens je ogen wennen aan de duisternis, zal je merken dat je eigen zintuigen ook op scherp staan. Tijdens deze avondwandeling genieten we van het nachtleven in het bos, en hopelijk krijgen we een mooie sterrenhemel te zien”, zegt Guido Quaghebeur van Natuurpunt Poperinge-Vleteren.

Inschrijven is verplicht en kan via 057/33 79 78 of g.quaghebeur@skynet.be met opgave aantal deelnemers of via www.natuurpunt-poperinge-vleteren.be. Leden Natuurpunt betalen 2 euro per persoon (gezin 5 euro) en niet-leden betalen 3 euro per persoon (gezin 7 euro).