Na verjaardagskrant viert metaalbedrijf 140ste verjaardag met een tentoonstelling Redactie

29 oktober 2019

16u27 0 Poperinge Het metaalbewerkingsbedrijf Made in Inox uit Watou bestaat 140 jaar. In september vierden ze al de verjaardag met de uitgave van een verjaardagskrant ‘Forge de Belles Histoires’, maar de feestperiode zit er nog niet op. “Dit weekend wordt ons atelier omgevormd tot een tentoonstelling naar aanleiding van onze 140ste verjaardag.”

De tentoonstelling “afgeBEELD vakmanschap” strijkt op zaterdag 16 en zondag 17 november neer in Made in Inox. “140 jaar activiteit op dezelfde locatie in dezelfde familie stuurt ons om van onze huidige werkvloer een pop-up tentoonstellingsruimte te maken. De tentoonstelling “afgeBEELD vakmanschap” in ons “Atelier Joie de Créer” nodigt de bezoekers uit om op een andere manier naar “vakmanschap” te kijken”, zegt zaakvoerdster Marleen Baelde. Samen met haar man Pol Cauwelier staat ze aan het roer van het metaalbedrijf.

Het (metaal)verhaal begon in 1878 met de hoefsmederij van ’t Rattekot. Het bedrijf is ondertussen gekend als Made in Inox met een modern atelier, nieuwe technologie en software. In september viel het bedrijf hun verjaardagskrant ‘Forge de Belles Histoires’ in elke brievenbus van Groot-Poperinge. “Onze tentoonstelling wordt een verrassende ontmoeting met enthousiaste mensen die vanuit hun passie vorm geven aan de tentoonstelling, die geregisseerd wordt door interieurarchitecte Glenda Jengember. We gaan daarbij terug in de tijd met antiquair-smid Jan Soetaert, die zijn historische kennis en vakmanschap letterlijk en figuurlijk tentoonstelt in en bij de smidse ’t Rattekot. De selectie handgereedschappen van Frank Leuridan laat ons zien hoe alles door handenarbeid met vaak uiterst primitieve gereedschappen tot stand moest komen en de heiligenbeelden van Marleen D’Hondt hoe patroonheiligen vereerd werden als beschermer van beroepsgroepen.

Steenhouwer Noël Boone toont zijn vakbekwaamheid en Rik Ryon stelt kopersculturen tentoon en is actief in zijn métier in de tentoonstelling. Charles Meuleman verrast met geassembleerde metaalsculpturen met recuperatiematerialen, die allen thuis te brengen zijn onder Sjarel-Art.. Illustrator Xavier Truant stelt de afgebeelde spreuken van de smid tentoon die het voorwerp uitmaakten van de verjaardagswedstrijd om een stalen deur te winnen. De winnaar wordt op vrijdag, tijdens onze vernissage bekend gemaakt”, vertelt Marleen.

Gaston Pauwels zal aanwezig zijn met beroepen in kleisculpturen. Hij verkoopt en schenkt de opbrengst van zijn werken aan See & Smile vzw. Die organisatie opereert mensen in Azië en Afrika met oog- en tandproblemen. Made in Inox wil een volledige missie, ter waarde van 10.000 euro financieren als verjaardagsgeschenk. “Ook de opbrengst van onze bar gaat naar See & Smile. Patroonheiligen worden ook de invalshoek om te kijken naar ons familieverhaal, STEM en See&Smile.”