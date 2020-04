Na telefoongesprekken en skypegesprekken eindelijk ontmoeting in Babbelbus Laurie Bailliu

30 april 2020

13u48 0 Poperinge In de Poperingse woonzorgcentra Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis en Emmaüs, een afdeling van het OLV-Gasthuis, staat een Babbelbus geparkeerd. In een busje van het dagverzorgingscentrum kun je een afspraak maken om je familielid op een veilige manier te ontmoeten.

In de Babbelbus zit je allebei aan een andere kant van een doorzichtig tussenschot, zodat het gesprek in alle veiligheid kan verlopen. De bewoner wordt via de achterkant van de bus in de bus geplaatst. Langs de zijdeur van de bus neemt de andere persoon plaats. Er kan slechts 1 gesprekspartner in de bus plaatsnemen. Een afscheidingswand staat tussen de gesprekspartners. Je kan elkaar spreken en elkaar zien, elkaar aanraken kan niet.

Dochter Mieke ging mama Lucienne bezoeken in de Babbelbus. Beiden waren zeer gelukkig om elkaar terug te zien. “We hielden al contact via telefoongesprekken en skypegesprekken. Dit lukt aardig, maar de gesprekken in de Babbelbus zijn echt een verrijking”, zegt Mieke. “‘Het gevoel om mekaar ‘in het echt’ terug te zien is toch nog anders dan elkaar op een scherm te zien. We zijn heel dankbaar dat we deze mogelijkheid krijgen en zullen zeker nog eens een bezoekje inplannen in de Babbelbus.”

Zowel in wzc OLV Gasthuis als in wzc Emmaüs is er een Babbelbus. Op de website www.gasthuis.be kan je alle richtlijnen nalezen en vind je de informatie om een afspraak te maken.