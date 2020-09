Na positieve Covid-19-test in internaat De Keiwijzer: internen en leerlingen mogen maandag terugkeren Laurie Bailliu

18 september 2020

14u23 0 Poperinge In internaat De Keiwijzer in Poperinge testte vorige week een interne leerling positief op het coronavirus. Alle secundaire internen- het zijn er in totaal 24- werden getest en moesten in quarantaine. Dat geldt ook voor de veertien klasgenoten van de besmette leerling. Vanaf maandag zijn de internen en leerlingen weer welkom in internaat De Keiwijzer en in de school.

In internaat De Keiwijzer in Poperinge bleek vorige week een intern besmet te zijn met het coronavirus. Door de coronabesmetting werd besloten om alle secundaire internen, in totaal 24, in quarantaine te plaatsen en die ook te laten testen. Ook alle begeleiders werd gevraagd om zich te laten testen. De veertien klasgenoten van een besmette leerling en drie leerkrachten uit het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut werden in quarantaine geplaatst en getest. Eind vorige week werd duidelijk dat nog een leerling positief testte en ook die klas moest in quarantaine. In het totaal zaten in het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut (OLVi) twee klassen in quarantaine, net als een vijftal internen van internaat De Keiwijzer. In de eerstegraadsschool De Keiwijzer verbleven veertien leerlingen in quarantaine die ook intern zijn.

Contact tracing

Vanaf maandag 21 september gaat het internaat De Keiwijzer daarom weer open voor de secundaire internen. Alle internen die negatief hebben getest, zijn weer welkom en kunnen opnieuw naar de klas. We blijven alert voor de symptomen en houden ons aan de coronamaatregelen. Laat dit nu de échte start zijn van een ononderbroken school- en internaatjaar, waarbij we allemaal zorg blijven dragen voor elkaar”, zegt Marc Bailliu, beheerder van internaat De Keiwijzer in Poperinge.

“De leerlingen die een tweede negatieve test hadden, mogen maandag opnieuw naar school komen. De leerlingen waarvan geen tweede test werd afgenomen komen pas op donderdag terug. Leerlingen die een positieve test hadden zullen uiteraard langer moeten thuisblijven. Binnen de school werden geen bijkomende besmettingen vastgesteld”, zegt Lieven Delvoye, coördinerend directeur van de Poperingse scholengemeenschap Bertinus Collectief Poperinge. “Gisteren (donderdag) werd een extra klas in quarantaine geplaatst. Dat gaat over een klas zevendejaars studenten uit het OLVi. Daarvan werd een leerling gecontacteerd in het kader van contacttracing. Na een Covid-test bleek die leerling positief te testen en werd de klas en de leerkrachten die met de leerling in contact kwamen in quarantaine geplaatst. Momenteel werden zes leerlingen en een leerkracht positief getest op het coronavirus binnen de Poperingse secundaire scholen. Een cijfer dat goed meevalt als je weet dat er ongeveer 2.000 leerlingen op onze secundaire scholen zitten.”