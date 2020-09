Muzikale vertelwandeling in de in de Sixtusbossen Laurie Bailliu

28 september 2020

16u30 0 Poperinge Een uitgestippelde, muzikale wandeling 5 kilometer in de Sixtusbossen staat zaterdag 3 oktober op de agenda.

Regionaal Landschap Westhoek vzw organiseert op zaterdag 3 oktober, van 10.30 uur tot 11.30 uur ‘Fietjefatjerie: Verhaal voor Onderweg & Muzikale Vertelwandeling’. “Het is een uitgestippelde wandeling van 5 kilometer. in de Sixtusbossen. Het werd geschreven door Yves Bondue en geïllustreerd neergepend in een verhaal voor onderweg. Het geschreven verhaal leest als een roman, maar dan in kleine stukjes. Het gaat om een begeleide verhalenwandeling met een muzisch kantje en wordt gebracht door Yves Bondue. Je ontdekt natuur en erfgoed op een originele en belevende manier.” De wandeling is gericht op groepen vanaf 10 personen.

De wandeltocht start in Domein De Lovie, Krombeekseweg 82, Poperinge. Je parkeert op parking Kasteel. Er wordt gevraagd om een mondmasker mee te brengen. Meer informatie over de wandeling bij Regionaal Landschap Westhoek vzw bij Ann Vansteenhuyse via ann.vansteenhuyse@rlwesthoek.be of 0473 81 40 12.