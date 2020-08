Muzikale soirée met Coordonné in restaurant Pegasus Laurie Bailliu

28 augustus 2020

14u36 0 Poperinge Restaurant Pegasus uit Poperinge organiseert exclusieve concerten in de binnentuin met een lokaal hapje en drankje en verwelkomt op zondag 30 augustus Coordoné.

Het jong duo is ontstaan in de oefenlokalen van het Koninklijk Conservatorium van Gent. Anna Nuytten en Thomas Langlois hebben willen oude muziek promoten. Met stem en luit brengen ze muziek uit de Renaissance en Barok, maar ook het eigentijds repertoire.

Restaurant Pegasus voorziet een streekpakket met een huisgemaakte apero, twee streekbieren, een selectie van hoevekazen en huisgemaakt suikergoed. Een ticket kost veertig euro. Inschrijven via info@pegasusrestaurant.be is verplicht, want de plaatsen zijn beperkt. De soirée gaat door bij voldoende inschrijvingen en mooi weer.