Muzikale jongerengroep Klimdraad zamelt 7.500 euro in LBR

26 december 2019

15u45 0 Poperinge Traditiegetrouw verzorgde de muzikale jongerengroep Klimdraad uit Poperinge tijdens de kerstperiode enkele kerstoptredens.

“Op de kerstmarkt en in kerstvieringen zorgden we voor een gezellige sfeer tijdens de feestdagen. Dit jaar zongen we ook mee tijdens de concertmarathon ‘Sing for life’ in Kortrijk tijdens de Warmste Week van Studio Brussel. Een unieke ervaring voor de Poperingse jongeren, die samen met 18 andere koren 7.500 euro inzamelden voor drie goede doelen”, zegt Veerle Christiaen, dirigente Klimdraad.