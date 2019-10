Muzikaal spaghetticoncert met Provens Jeugdorkest LBR

04 oktober 2019

14u54 0 Poperinge Het Provens Jeugdorkest, de jongste geleding van De Volksvreugd Proven, organiseren een muzikaal spaghetticoncert op zondag 3 november in OC De Croone.

Het Provens Jeugdorkest telt een 30-tal jonge muzikanten. “Of het nu een dwarsfluit, een sax, een klarinet, een trompet, een hoorn, een trombone, een tuba of een resem trommen en pauken is: elke jeugdmuzikant is er gek op. Het gebruik van de muzieknoten en de techniek van het instrumentspelen leren de jongeren in de academie, maar echt genieten van samen spelen doen ze elke zondagvoormiddag tijdens de repetities van het PJO”, zegt Stef Denecker van K.H. De Volksvreugd Proven.

“Dirigente Marieke Rabaey leidt dit jong geweld in goede muzikale banen. “Het concept van ons spaghetticoncert is verrassend eenvoudig. Het publiek komt op zondagmiddag gezellig aperitieven, terwijl de groep jonge muzikanten hun leukste stukken spelen. Tijdens de pauze kan iedereen dan weer aanschuiven voor heerlijke spaghetti à volonté.” Wie vegetarisch of glutenvrij eet, wordt apart bediend. Ondertussen speelt de Provense jeugd het tweede deel van hun playlist.

Het spaghetticoncert is er op zondag 3 november in OC De Croone. De deuren openen om 11 uur en de eerste noten weerklinken vanaf 11.30 uur. Wil je meegenieten van het spaghetticoncert gebracht door het Provens Jeugdorkest, dan kan je kaarten reserveren via tickets@volksvreugd.be. De reservaties worden afgesloten op 31 oktober. Kinderen tot 12 jaar betalen 7 euro, volwassenen 12 euro. Betalen bij reservatie kan op rekeningnummer BE96 9793 7952 2205 met vermelding van je naam en aantallen volwassenen en kinderen.