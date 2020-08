Muzikaal genieten met pianist en componist Jef Neve in Poperinge Laurie Bailliu

09 augustus 2020

10u47 0 Poperinge Dit weekend speelde pianist en componist Jef Neve op 2 unieke locaties in Poperinge. Zaterdag trad hij op in de tuin van het Talbot House en op zondag deed hij dat op een geheime locatie in Poperinge.



Het Poperingse stadsbestuur en Talbot House organiseerden dit weekend twee concerten van pianist en componist Jef Neve in Poperinge. Samen met sopraan Hanne Roos en het strijkkwintet bracht hij postklassieke muziek. Zijn eigen muziek en enkele prachtige songs stonden op het programma. Op zaterdag streek Jef Neve neer in de warme tuin van het Talbot House in Poperinge voor een aperitiefconcert. Zondag stond een ochtendglorenconcert op de agenda. Samen met zijn gezelschap verhuisde hij hiervoor naar een geheime locatie in Poperinge. Die locatie bleek een prachtig stukje natuur langs de Poperingevaart, achter de Schipvaarthoeve/Avowest, langs de Schipvaartweg te zijn. Het intieme concert werd om 6 uur op gang getrokken. Het publiek en Jef Neve zagen de zon ontwaken. De sfeervolle setting zorgde voor een unieke, muzikale ervaring voor alle aanwezigen.