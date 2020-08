Monteberg Rally coronaproof en mét toeschouwers: “Mondmasker is geen domper op de rallyvreugde” Laurie Bailliu

30 augustus 2020

18u12 0 Poperinge De Monteberg Rally werd zondag verreden in Poperinge en toeschouwers werden dan toch toegelaten. Het toegangsticket werd een mondmakser. “De toeschouwers hebben zich uitstekend gedragen”, zegt Hugo Van Opstal van Renties Ypres Rally.

De Monteberg Rally verhuisde door de coronacrisis naar Poperinge en werd zondag verreden. Aanvankelijk zou de rally zonder publiek worden gereden, maar daar kwam toch nog verandering in. Langs het parcours van de twee klassementsproeven waren zes verschillende publiekszones ingetekend. In elk van die zones werden tweehonderd toeschouwers toegelaten. Het servicepark, de hergroepering, de technische en administratieve controles waren verboden voor het publiek. De 6 publieke zones waren volledig volzet. Enkel wie een mondmasker had met een letter op kon binnen op zijn gekozen publieke zone. Heleen Annoot uit Boezinge kon een toegangsticket bemachtigen. “Ik ben heel heel blij dat de rally met publiek kon doorgaan. Pluim aan de organisatie om dit nog zo last minute allemaal te regelen. We hebben de rallysport allemaal veel te lang moeten missen”, zegt Heleen.

“Ons mondmaskers is ons toegangsticket. Bij aankomst op de KP wordt je temperatuur gemeten en worden je handen ontsmet. Voor mij persoonlijk als toeschouwer is dit totaal geen domper. Het is natuurlijk jammer dat je maar tot 1 KP toegang hebt, maar beter dit dan niets. De beleving is nog altijd top en het is niet moeilijk om de maatregelen na te leven. Wij als supporters willen niks liever dan dat de volgende wedstrijden ook doorgaan met publiek, dus ik ben ervan overtuigd dat iedereen zich met plezier aan de maatregelen houdt.” Wie de regels niet kon respecteren, kreeg een GAS boete van 250 euro.

“Deze editie van Monteberg Rally kon heel goed verlopen. De toeschouwers hebben zich uitstekend gedragen en er waren ook geen ongewenste bezoekers. We hebben bewezen dat de rally met toeschouwers kan georganiseerd worden en dat is belangrijke voor de komende rallywedstrijden waaronder de rally van Ieper in november”, zegt Hugo Van Opstal van Renties Ypres Rally. “Afgelopen woensdag werd bevestigd dat er toeschouwers mochten aanwezig zijn. Alles moest op korte termijn gerealiseerd worden. In minder dan 24 uur was het volledig uitverkocht. Ook de verhuis naar Poperinge kon uitstekend verlopen. We zijn dankbaar voor de prachtige infrastructuur die we mogen gebruiken en de vlotte samenwerking met de stad zowel in Poperinge als in Ieper.”

Niels Pierpont, organisator van het Highlight Festival in Ieper, zat in één van de 133 teams. Niels zal binnenkort aan het roer staan van café Riba op de Vismarkt in Ieper. “Met mijn deelname als copiloot wil ik de evenementensector een hart onder de riem steken”, zegt Niels. Als copiloot reed hij mee met Steven Dolfen in een Peugeot 208 R2. Niels wil met zijn deelname de actie ‘Sound of Silence’ nog eens onder de aandacht te brengen. Die actie is bedoeld om de evenementensecor, die zwaar wordt getroffen door de coronacrisis, te steunen. Op de rallywagen kleefden stickers van ‘Sound of Silence’ en Highlight Festival. Het festival zou normaal dit weekend hebben plaatsgevonden. “Niels doet heel goed zijn best. We hebben gelukkig geen tegenslag gekend. Op vlak van weer hebben we bijna alles gehad”, zegt piloot Steven vlak voor de laatste ronde. Van de coronamaatregelen merken we amper iets. De service kan nu misschien wat vlotter verlopen aangezien er geen toeschouwers toegelaten zijn, maar we missen toch wel de gezonde ambiance van de toeschouwers. We mogen heel blij zijn dat er rally mag gereden worden en dat er toeschouwers toegelaten worden.”