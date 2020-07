Mondmaskers verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in speelplein De Piepauw Laurie Bailliu

26 juli 2020

10u38 0 Poperinge Speelpleinwerking De Piepauw in Poperinge vraagt aan ouders om mondmaskers te dragen bij het brengen en ophalen van hun kinderen.

“We vonden het als speelplein een goed idee om mondmaskers ook in onze wachtrij te verplichten”, zegt Martijn Ooghe, eindverantwoordelijke van speelplein De Piepauw. “Daar staan namelijk ouders en kinderen van verschillende bubbels aan te schuiven. Deze kleine moeite helpt ons het speelplein coronavrij te houden. Van de ouders en kinderen kregen we hierover alleen maar positieve reacties.”

Begin juni moest het jeugdwerk een waslijst aan maatregelen verwerken. “Deze aanpassing van de mondmaskerplicht is de eerste die er nu bijkomt. Regelmatig evalueren we onze werking om, indien nodig, bij te sturen”, zegt Martijn. “Mocht er ooit een besmetting vastgesteld worden op ons speelplein kunnen we snel en adequaat optreden. We hebben lijsten voor contacttracing, we staan in contact met de stadsdiensten en samen met de overkoepelende organisatie VDS zorgen we voor een goed verloop.”

Bij Speelplein de Piepauw kunnen kinderen nog steeds ravotten, knutselen, zwemmen en zoveel meer. “Zo hadden we op 21 juli een ‘Belgische dag’ op ons speelplein en werden alle kinderen en moni’s getrakteerd op frietjes en frikandellen.”