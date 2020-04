Molenstoet Vleteren wordt niet meer georganiseerd Laurie Bailliu

24 april 2020

15u52 0 Poperinge De vijfjaarlijkse folkloristische Molenstoet in Vleteren zal niet meer georganiseerd worden. Voor de feestcommissie Oostvleteren is de organisatie van de historische stoet niet meer mogelijk. “Als vijf van de acht leden stoppen, dan is het niet goed.”

De Molenstoet vertelt het verhaal over de activiteiten op en rond de molen en beeldt het landbouwleven zoals het vroeger was uit. Het feestcomité Oostvleteren organiseerde de vijfjaarlijkse folkloristische Molenstoet voor het eerst in 2000, maar trekt er nu de stekker uit. “Met 8 personen hebben we de Molenstoet vier keer georganiseerd, waarvan een deel van de organisatie boven de 60 jaar was. De organisatie vraagt heel veel werk. We kregen wel steun van de gemeente, maar de voorbereiding lag voor 90% in onze handen”, zegt José Dequeker van de Feestcommissie Oostvleteren.

“Vijf van de acht organisatoren zijn ondertussen gestopt, dan zit je met een probleem. Via het infoblaadje van de gemeente en briefjes in de bus hebben we geprobeerd om nieuwe mensen te vinden. Persoonlijk mensen aanspreken hebben we ook gedaan. Voor de feestcommissie hebben we leden gevonden, maar de stoet helpen organiseren zag er niemand echt zitten. De voorbereidingen beginnen een jaar vooraf en twee weken op voorhand ben je met niets anders bezig. Congé opofferen hoorde er ook wel bij.” In 2015 voelde de organisatie de bui al hangen. “Veel materiaal was versleten in 2015 en toen beseften we al dat 2020 waarschijnlijk niet meer zou lukken. Twee van onze techniekers waren ook gestopt en die hadden we echt wel nodig. “

9.000 toeschouwers

De Molenstoet kon in 2015 ongeveer 9.000 toeschouwers naar Vleteren lokken. “Op andere momenten waren er nooit zoveel mensen in Oostvleteren”, lacht José. “We vinden het zeker jammer dat we het niet meer zullen organiseren, maar voor ons lijkt dit de enige oplossing. De mooiste stoet was waarschijnlijk de laatste, want daar werd het meeste werk ingestoken. We hebben vier keer geluk gehad met mooi en twee keer begon het heel veel te regenen als de stoet gedaan was. We konden ook telkens rekenen op 500 à 600 figuranten. Ook door de verenigingen uit de streek was het mogelijk om de stoet te organiseren. Zij namen de laatste versieringen van de wagens voor hun rekening en keken ook zelf voor kledij.”

De stoet zou dit jaar normaal de laatste zondag van augustus uitrijden. “Gelukkig waren we niet begonnen aan de organisatie. De stoet had wel verplaatst kunnen worden naar volgend jaar, maar dat zal dus niet nodig zijn. Enkele wagens hebben we al geschonken aan paardenliefhebbers. We hebben nog heel wat materiaal, 2 oude blokwagens, één platte kar.. waarvoor we nog stockage moeten voorzien”, zegt José. “We hopen dat andere mensen de organisatie voor hun rekening zullen nemen. De Molenstoet heeft vroeger 20 jaar stilgelegen voor de nieuwe feestcommissie er opnieuw mee begon, dus wie weet.” Samen met de gemeente Vleteren werd gekeken of zij niet konden instaan voor de organisatie. “De hoeveel vrijwilligers en medewerkers er nodig waren, was voor hen niet mogelijk. Daar hebben we zeker begrip voor.”