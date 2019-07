Mogelijk blauwalgen in bufferbekken Frans-Vlaanderenweg LBR

29 juli 2019

15u36 0 Poperinge Op het provinciaal bufferbekken langs de Frans-Vlaanderen zijn er mogelijk blauwalgen aanwezig.

Er zijn mogelijk blauwalgen aanwezig op de permanente waterplas van het GOG op de Lenebeek-Vleterbeek in Poperinge. Dat is een provinciaal bufferbekken langs de Frans-Vlaanderenweg. De provincie voorziet, preventief, een waarschuwingsbord. De VMM doet labo-onderzoek naar de aanwezigheid van toxische blauwalgen. Het is trouwens steeds verboden openbare vijvers, beekjes, waterlopen of andere waterpartijen te betreden of er in te zwemmen in de volledige politiezone Arro Ieper. Dit overeenkomstig de algemene zonale politieverordening.