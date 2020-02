Moeder van vermiste Kevin verhuist naar Corsica, om dichter bij haar zoon te zijn: “In België zit ik toch maar niks te doen” Hans Verbeke Fien Tondeleir

25 februari 2020

18u00 0 Poperinge Anderhalf jaar nadat op het eiland Corsica haar zoon Kevin Vanneste (30) uit Kuurne spoorloos verdween, neemt zijn moeder een drastische beslissing. “Ik verhuis naar ginder”, zegt ze. “Om Kevin te zoeken en families van andere vermisten bij te staan. Hier in België heb ik niks meer te zoeken, daar kan ik me tenminste nuttig maken.” Over Kevin blijft de vrouw intussen in het ongewisse.

“Wat bindt mij nog aan België?”, vraagt Lilium Velghe (63) uit Watou zich af. De vrouw verloor ruim 16 jaar geleden een zoon. En anderhalf jaar geleden viel de hemel op haar hoofd toen plots haar andere zoon, Kevin Vanneste, vermist raakte. Dat gebeurde toen hij een gekende wandelroute afwerkte op vakantie in Corsica. Er volgden zoekacties, zonder resultaat. Op Corsica leven ze mee met de vrouw die in onzekerheid blijft leven. “Toch blijf ik hopen op goed nieuws”, zegt Lilium.

Toekomst ligt niet in ons land

In september hoopt de vrouw uit Watou op pensioen te kunnen gaan. “De aanvraag is ingediend”, zegt ze. “Ik had me voordien al afgevraagd wat ik zou beginnen met zoveel vrije tijd. En dan kwam plots het nieuws dat mijn huurwoning verkocht is. Op termijn moet ik dus ergens anders gaan wonen.” Lang nadenken over haar toekomst, moest Lilium niet. “Even heb ik er nog aan gedacht om me op de wachtlijst voor een sociale woning te laten zetten. Maar ik besef ook dat mijn toekomst misschien niet in België ligt. Hier zit ik toch maar niks te doen.”

Zelf op zoek gaan

Om dichter bij de plek te zijn waar Kevin op 16 september 2018 verdween, besloot Lilium om, allicht in het najaar, te verhuizen naar Corsica. “Ik heb er contacten gelegd, kennissen zoeken er nu naar een woning voor mij”, vertelt ze. “Op Corsica heeft men me altijd met open armen ontvangen, de verdwijning van Kevin heeft ook daar een diepe indruk nagelaten op veel mensen. Er wordt al een tijd niet meer gezocht naar mijn zoon. Maar als ik er woon, zal ik zelf op zoek gaan. Daarnaast wil ik ook familieleden van andere vermisten bijstaan. We hebben allemaal ons verhaal en begrijpen beter dan wie ook wat we doormaken. Dat schept een band.”

Mijn persoonlijke spullen en die van Kevin wil ik uiteraard meenemen. Ook administratief kan Kevin mee verhuizen met mij, daarvoor heb ik al geïnformeerd.” Lilium Velghe (63)

Kevin verhuist mee

De moeder van Kevin heeft zich wel al even in de haren gekrabt over hoe ze alles praktisch geregeld zal krijgen. “Mijn persoonlijke spullen en die van Kevin wil ik uiteraard meenemen. Ook administratief kan Kevin mee verhuizen met mij, daarvoor heb ik al geïnformeerd. Er zal een vrachtwagen aan te pas komen om onze spullen naar Corsica te brengen, over land en - met de ferry - ook nog eens over water. Een deel van mijn inboedel staat te koop, om de oversteek mee te helpen financieren. Maar ik geef ook een deel weg aan minderbedeelden. Het materiële is voor mij minder belangrijk, anderen kunnen er maar baat bij hebben.”

Gezocht: verhuisfirma

Lilium hoopt dat mensen bij ons niet onberoerd blijven bij haar verhaal. “Mijn oversteek zal een pak centen kosten”, beseft ze. “Stilletjes hoop ik op enkele goeie zielen om mij daarin te steunen. Een firma die gespecialiseerd is in internationale verhuizingen, bijvoorbeeld. Of mensen die me wat geld willen toestoppen, zodat ik me op Corsica nuttig kan maken voor Kevin en andere mensen.” De vrouw lanceerde daarom een oproep via sociale media, in de Facebook-groep ‘We never give up Kevin’. “Dat laatste ben ik aan mezelf verplicht. Hoe klein de kans op goed nieuws ook is, Kevin verdient elke inspanning”, besluit ze.