Modeshow Catwalk viert vijfde verjaardag, ticketverkoop start op vrijdag 7 februari LBR

05 februari 2020

15u13 0 Poperinge Modeshow Catwalk is er opnieuw op donderdag 19 maart een viert zijn vijfde verjaardag. De ticketverkoop start op vrijdag 7 februari.

Catwalk viert dit jaar zijn vijfde verjaardag. De uitvalsbasis voor het evenement is dit jaar zaal Maeke Blyde in Poperinge. “Na de editie van vorig jaar waren we op zoek naar een grotere locatie. Na onze zoektocht kwamen we uit bij Maeke Blyde, die in oppervlakte net iets meer toeschouwers aankan”, vertelt deskundige lokale economie Florentien Lahoutte.

De succesformule blijft dezelfde als de voorbije jaren. “Na een etentje kunnen de toeschouwers genieten van een professionele modeshow waar tien Poperingse handelaars aan deelnemen: Nancy en Ko, Boetiek Arkiz, Bar Bavet, Cre-Arte, Textiel Annabel, Belle A Mie, Autry, Kiki Women’s Wear, Postillion en Optiek Dejonghe. Na de modeshow wordt de avond afgesloten met een afterparty met dj Rudi.”

Ticketverkoop

Het evenement was vorig jaar in enkele minuten uitverkocht. De ticketverkoop voor de editie 2020 start op vrijdag 7 februari om 12 uur op www.catwalkpoperinge.com. “Dit jaar zijn er 560 tickets te koop, honderd meer dan vorig jaar. De ticketverkoop gaat altijd razendsnel. De enige tip die ik kan geven, is om je vooraf te registreren en vooraf al duidelijk af te spreken als je samen tickets wil aankopen”, zegt Florentien.

Om een ticket te kunnen kopen, moet je je vooraf registreren. Bij de aankoop van je tickets selecteer je ook zelf je stoelen en dus ook je tafel voor tijdens de modeshow. Als je met meerdere mensen wil samenzitten aan een tafel koop je dus best je tickets samen aan. Alle tickets moeten online met de kaart betaald worden. Hou je bankkaart dus bij de hand bij aankoop. Per persoon kun je maximum zes tickets aankopen.