Minister geeft subsidie van 221.000 euro voor een groener Poperinge

12 december 2019

17u29 2 Poperinge Poperinge krijgt van Vlaams minister Zuhal Demir 220.998 euro uit voor de vergroening van de stad.

Demir investeert in groene projecten. Poperinge zou een subsidie van 220.998 euro ontvangen. De steun kadert in een subsidieronde van 8,6 miljoen euro voor 69 klimaatprojecten in Vlaanderen. “In mei dienden we een project in”, legt schepen Ben Desmyter uit. “Het dossier werd opgebouwd rond vergroening van begraafplaats Rekhof en de kerkhoven in Haringe, Roesbrugge, Proven en Krombeke. Deze vergroening behelst het inzaaien van gras tussen de graven in plaats van de huidige dolomietverharding, het aanbrengen van steenslag op de hoofdassen, die moet zorgen voor een vastere ondergrond om op te wandelen en het opwaarderen van de begraafplaatsen met planten en bloemen.”

Bloemen

Daarnaast omvat het dossier ook de ambitieuze vergroening van de stad en haar deelgemeenten de komende jaren. “De voorbije maanden werden heel wat zaken uitgetest, zoals het aanbrengen van perkjes met vaste planten en bloemen en bloembollen. Daarvoor waren dit gewone grasvlaktes met weinig beleving. Door een goede combinatie van verschillende planten en bloemen brengen we diversiteit en kleur in het straatbeeld. Na een rondgang begin dit jaar over het volledige grondgebied bakenden we een 150 zones af. Zones die nu in gras zijn ingezaaid, maar die we de komende jaren gaan aanpakken. Afhankelijk van locatie en mogelijkheden worden dit: extra bomen, plantenperkjes, bloembollen in het voorjaar, bloemenweides,... Op plaatsen waar we geen ruimte hebben voor publiek groen, zullen we proberen te werken met bloembakken. In het meerjarenplan is geld voorzien om moderne bloembakken te kopen die zo zijn opgebouwd dat we niet elke week moeten langsgaan om water te geven.”

De dossiers rond het vergroenen van de kerkhoven staat in de gemeenteraad van december op de agenda, samen met de volgende fase van de modernisering van de begraafplaats van de Elverdingseweg. Bedoeling is in voorjaar de werken uit te voeren. “De vergroening van kleine perceeltjes zal een oefening zijn die we spreiden over de komende jaren. Elk jaar is daarvoor 50.000 euro in het meerjarenplan voorzien voor de aankoop van planten en materiaal”, besluit schepen Desmyter.