Minder bezoekers op Kunstenfestival Watou door uitzonderlijk hoge temperaturen LBR

07 augustus 2019

17u40 0 Poperinge Ook Kunstenfestival Watou, dat op 29 juni gestart is, heeft de eerste maand last gehad van de uitzonderlijke hoge temperaturen. De ticketverkoop ligt een stuk lager dan anders.

Van 29 juni tot en met 1 september openen enkele bijzondere locaties in grensdorp Watou de deuren voor Kunstenfestival Watou. De 39ste editie heeft als thema ‘SAUDADE - Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’. De eerste maand is achter de rug en nu al is duidelijk dat het warme weer een slechte invloed heeft gehad op de ticketverkoop. “Voorlopig zien we dit Kunstenfestival wel als een goede editie, maar het weer van de laatste week van juli heeft ons parten gespeeld”, zegt Lieselotte Moeyaert van vzw Kunst. “Door de uitzonderlijke hoge temperaturen lag de ticketverkoop die week beduidend lager dan vorig jaar. Dat aantal gemiste bezoekers proberen we nu in te halen. We hebben dus goede hoop dat we niet ver van het absolute succesjaar 2018, met 23.000 bezoekers, zullen eindigen. Daarnaast lag ook de catalogusverkoop in juli duidelijk lager, maar ook die is zich nu aan het herpakken. Ook hier zijn we dus aan een inhaalbeweging bezig.”

Maar aan de onzekere toekomst van het festival is voorlopig nog niets veranderd. “De subsidie-aanvragen moeten binnen zijn tegen oktober. Pas begin 2020 weten we of we subsidies krijgen en zo ja, hoeveel.”