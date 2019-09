Metaalbedrijf viert 140ste verjaardag met een eigen krant



LBR

11 september 2019

09u38 0 Poperinge Made in Inox in Watou viert 140 jaar metaalbewerking in ’t Rattekot binnen dezelfde familie met de uitgave van een verjaardagskrant ‘Forge de Belles Histoires’.

Het (metaal)verhaal begon in 1878 met de hoefsmederij van ‘t Rattekot. Het bedrijf is ondertussen gekend als Made in Inox met een modern atelier, nieuwe technologie en software. “Een eeuwfeest is bij uitstek een moment om de deur naar het verleden open te gooien en je te verdiepen in vorige generaties, een moment om terug te blikken op dat wat met inspanning van velen tot stand is gebracht. Waar staan we nu? Vanwaar je komt maakt het verschil uit voor hoe je kijkt. Zonder onze geschiedenis valt het heden niet te begrijpen en heeft een toekomstvisie geen wortels”, vertelt zaakvoerdster Marleen Baelde. Samen met haar man Pol Cauwelier staat ze aan het roer van het metaalbedrijf.

“Met onze krant ‘Forge de Belles Histoires’ brengen we als bedrijf verbindende verhalen rond werk, maar evenzeer zijn het verhalen die je meevoeren in de levens, keuzes en zoektocht naar zingeving en identiteit van mensen als jullie en wij. Verhalen met een verbindend potentieel die je de gelegenheid geven om te kijken door de ogen van een ander. En dan blijkt dat we minder van elkaar verschillen dan we dachten, dat ervaringen en gevoelens delen in wederzijdse en respectvolle kwetsbaarheid resulteert in betrokkenheid, vertrouwen en verbondenheid. De krantennaam is ontleend aan onze ‘Forge de Belles Histoires’, de ruimte boven onze geïntegreerde smidse. Vrij vertaald betekent het ‘ruimte voor verbindende verhalen’ en het leidt ons naar de verbondenheid met onze overleden dochter ‘Isabel’, die we op die manier blijven gedenken.”

Houd je brievenbus in de gaten want op 18 september, valt de verjaardagskrant in jouw brievenbus in Groot-Poperinge. “Als lokaal verankerd bedrijf willen we met deze uitgave het belang van het ondernemen voor en met mensen in eigen regio en de waarde hiervan voor onze gemeenschap onderstrepen. Ga in op de uitnodiging om deel te nemen aan de verjaardagswedstrijd. Een STEMopdracht met de klas kan een ‘Workshop met Xavier Truant’ opleveren en de MII-tour in Poperinge kan ervoor zorgen dat Made in Inox voor jou een stalen gelakte deur ter waarde van 1.500 € maakt. Lezen en meedoen is de boodschap!”