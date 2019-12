Metaalbedrijf financiert missie voor vzw See&Smile ter waarde van 15.041,43 euro LBR

06 december 2019

15u53 0 Poperinge Het metaalbedrijf Made in Inox uit Watou heeft een cheque ter waarde van 15.041,43 euro overhandigd aan vzw See & Smile.

Het feestjaar 140 jaar Made in Inox werd afgesloten met de overhandiging van een cheque ter waarde van 15.041,43 euro aan vzw See & Smile. De organisatie See and Smile vzw opereert mensen in Azië en Afrika met oog- en tandproblemen. Het metaalbedrijf Made in Inox hoopte om een volledige missie, ter waarde van 10.000 euro, te financieren als verjaardagsgeschenk en dat is hen ook gelukt. Daarnaast kon het bedrijf ook een 500-tal brillen inzamelen. Lees- en zonnebrillen worden ingezameld om een tweede leven te krijgen in de missie. “Ze kunnen voorzien in 1,5 missie. We verzamelden het bedrag met verschillende acties doorheen het feestjaar met aftrap aan de doortocht van de Vierdaagse van de Ijzer door het bedrijf tot en met de verjaardagstentoonstelling in november. Ons geraakt zijn door het verhaal van Martine en haar groot onbaatzuchtig engagement is onze grootste stimulans. Niet alleen het inzamelen van het geld is belangrijk, maar ook de sensibilisering van wat de inzet van deze medische teams betekent”, vertelt zaakvoerdster Marleen Baelde. Samen met haar man Pol Cauwelier staat ze aan het roer van het metaalbedrijf.

Voorzitter vzw See & Smile en oogarts Marnix Claeys, verpleegster Martine d’Hondt en optieker Christine Verbeke namen de cheque in ontvangst. De Poperingse Martine D’hondt is operatie-assistente in het Jan Ypermanziekenhuis. In september 2019 vertrok Martine op haar 14de missie. Per jaar neemt ze deel aan een tweetal missies. “Mijn eerste missie was in Burundi en daar assisteerde ze drie weken. Na het overlijden van haar man was ik blij dat ik me kon vastbijten in iets. Van mijn beroep heb ik mijn hobby gemaakt. Mijn kinderen waren trots dat ik dit wilde doen”, zegt Martine.

Veel van mijn verlof spendeer ik aan die missies, maar het doet enorm veel deugd om die mensen te kunnen helpen. Mijn kennis kan ik aanbieden aan mensen die niets hebben en die het echt wel nodig hebben. Het is zwaar, maar ik haal er heel wat voldoening uit. Kindjes die een bril krijgen en eindelijk hun omgeving scherp kunnen waarnemen, dat is fantastisch”, vertelt Martine. Per missiedag worden zo’n 200 mensen geconsulteerd, zeker een 100-tal mensen moeten ze teleurstellen wegens tijdsgebrek. “Elk dorp krijgt één dag. Om 8 uur beginnen de consultaties en operaties. Sommige mensen hebben nog nooit hun eigen kind gezien. Ze zijn volledig blind door katarakt. Operatief is dat eenvoudig te verhelpen. In een Afrikaanse kerk zijn een priester dat de blanken waren gekomen en er een mirakel was gebeurd. ‘Ze lieten de blinden zien’. Terwijl we enkel katarakt hadden verwijderd.